Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : Lassana Traoré revient, un prêt en janvier ?

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Presque un an après sa dernière sortie, Lassana Traoré a retrouvé cette semaine l’entraînement collectif de l’ASSE. Le latéral gauche sénégalais de 19 ans revient enfin, mais son retour pose aussitôt une question de mercato ASSE : faut-il le garder à Saint-Etienne ou l’envoyer jouer ailleurs dès janvier ?

Lassana Traoré, quelques minutes de Ligue 2 en seize mois

Recruté à l’académie Diambars en juin 2025, avec un premier contrat professionnel de quatre ans, le champion d’Afrique U17 2023 n’a joué que quelques minutes chez les pros, lors de la première journée de Ligue 2 2025-2026 face à Laval. Deux matchs complets avec la réserve ont suivi. Puis plus rien.

Une grave blessure musculaire, une opération et des douleurs tenaces l’ont privé de toute la fin de saison dernière et du début de celle-ci. Des images diffusées par le club ont confirmé son retour avec le groupe. Il n’a toutefois encore figuré dans aucun groupe d’Ian Cathro.

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Mercato ASSE : pourquoi un prêt en janvier se tient

Après une année blanche, un défenseur de 19 ans a besoin de matchs, pas seulement de séances. Or le couloir gauche stéphanois ne lui ouvrira pas les portes de sitôt. Ben Old y a été replacé depuis la saison passée, Maxime Bernauer peut dépanner et Traoré devra d’abord retrouver du rythme.

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Le club a déjà tranché pour un autre latéral gauche en manque de temps de jeu : Ebenezer Annan est prêté depuis l’été au Rapid Bucarest. Un prêt de six mois dans un championnat où il jouerait chaque week-end offrirait à Traoré ce que la Ligue 2 ne lui garantit pas.

Ce scénario reste une hypothèse : aucune démarche concrète ni aucun club intéressé n’a été rendu public à ce jour.

Kilmer Sports avait prôné la patience

Au printemps, quand Traoré et l’autre latéral recruté à l’été 2025, Strahinja Stojkovic, avaient disparu des feuilles de match, la direction avait fait passer un message de calme : le Sénégalais serait jugé sur plusieurs saisons, pas sur quelques mois.

Les propriétaires ont donc deux options. Le relancer en réserve jusqu’à l’été pour le garder sous contrôle médical, ou le prêter pour accélérer sa progression, au risque d’une rechute loin du Forez. Ses premières semaines d’entraînement pèseront lourd dans ce choix.

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À ne pas confondre avec Hamari Traoré, l’international malien du Paris FC : le Traoré des Verts est sénégalais, a 19 ans et évolue côté gauche. Dès mars, son cas divisait déjà, entre erreur de casting et pari assumé. Toute l’actualité de l’ASSE est sur notre page dédiée.