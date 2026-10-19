Accueil - PSG mercato - Champions League : Le groupe du Barça pour affronter le PSG

À la veille du match de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le PSG, le Barça a dévoilé le groupe retenu par son entraîneur Hansi Flick pour le déplacement dans la capitale française.

La victoire face au Betis a fait des dégâts au Barça

Si Luis Enrique ne peut pas compter sur Nuno Mendes le mardi soir contre le FC Barcelone, Hansi Flick n’est pas en reste. Contre le Betis Séville ce week-end, l’entraîneur barcelonais a perdu Éric Garcia, qui manquera trois à quatre semaines de compétition en raison d’une blessure à la cuisse.

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Touché à la cheville gauche, Jules Koundé est aussi forfait pour le déplacement à Paris. Tout comme Andreas Christensen. Sorti à la pause contre le Betis, Gerard Martin souffre d’une inflammation du pied et est très incertain. Toutefois, le technicien allemand pourra compter sur le retour de son capitaine Raphinha, qui a rejoué samedi, et de Frenkie De Jong, qui a fait son retour dans le groupe à Séville, sans toutefois jouer.

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Difficile donc de le voir titulaire au Parc des Princes ce mardi soir contre le Paris Saint-Germain. Hansi Flick devra donc bricoler dans sa défense pour faire face à l’armada parisienne. Le coach des Blaugranas a ainsi décidé de convoquer le jeune défenseur central de la réserve barcelonaise, Alex Campos (18 ans).

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Déjà apparu deux fois en Liga cette saison, le buteur égyptien de la réserve barcelonaise, Hamza Abdelkarim (18 ans), est lui aussi du voyage à Paris, à l’instar de Frenkie de Jong et Raphinha, qui ont fait leur retour dans le groupe barcelonais depuis samedi dernier et le match contre le Betis. Le jeune milieu Brian Fariñas (20 ans), régulièrement convoqué cette saison, mais encore jamais utilisé, est aussi dans le groupe catalan.

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Le groupe du Barça face au PSG

Gardiens : Joan Garcia, Szcesny, Livakovic

Défenseurs : Cancelo, Balde, Cubarsi, Espart, Gerard Martin, Campos

Milieux : Fariñas, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Dani Olmo, De Jong, Bernal

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Attaquants : Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon, Hamza.