Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Mamour Ndiaye marque des points, les stats le confirment

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Mamour Ndiaye, le jeune gardien de but de l’ASSE, impressionne déjà, comme le montrent ses statistiques lors des deux matchs disputés en intégralité en l’absence de Gautier Larsonneur.

ASSE : Ian Cathro fait confiance à Mamour Ndiaye

L’ASSE peut compter sur Mamour Ndiaye en l’absence de son gardien de but numéro 1, Gautier Larsonneur. Le jeune portier a montré, lors des deux matchs remportés respectivement contre le Red Star (0-1) et le FC Nantes (1-0), qu’il était digne de confiance.

Il a réalisé deux clean sheets consécutifs pour ses premiers pas en Ligue 2. Le gardien de 21 ans confirme ainsi les qualités que Ian Cathro avait mises en avant pour rassurer les supporters stéphanois, à la suite de la blessure au genou de Gautier Larsonneur.

À voir

FC Nantes : Kita prêt à partir, la vente tourne au fiasco

« Mamour Ndiaye est un jeune gardien, grand, rapide et agressif, avec, déjà, une expérience dans le championnat norvégien. Nous croyons en son potentiel. Je pense qu’il est prêt à jouer en compétition », avait-il assuré.

Clean sheet, arrêts, efficacité sur la ligne, buts évités : Ndiaye déjà décisif

Et les statistiques du Sénégalais de 1,90 mètre donnent raison à l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Selon les données de Data’Scout, plusieurs indicateurs mettent en lumière ses qualités sur les deux matchs disputés en intégralité. Il n’a concédé aucun but. Il obtient donc un score de 100 dans la catégorie des clean sheets, ce qui témoigne de sa capacité à préserver la cage des Verts.

Sur le plan technique, Mamour Ndiaye atteint la valeur maximale de 100 centiles sur plusieurs critères : les arrêts, les buts évités, le ratio de buts évités par rapport aux expected goals cadrés subis (xGOT) et la longueur moyenne des passes.

La doublure de Gautier Larsonneur, rapidement propulsée en Ligue 2 lors de la 8e journée, est créditée de plusieurs arrêts décisifs. Son efficacité sur sa ligne de but est rassurante. La source souligne, dans son rapport, sa capacité à arrêter une grande majorité des tirs cadrés.

Les chiffres impressionnants de la doublure de Larsonneur

100/100 pour les buts évités ;

100/100 pour le pourcentage d’arrêts ;

100/100 pour les buts évités par rapport aux xG subis ;

100/100 pour les clean sheets ;

96/100 pour les sorties.

Le jeune portier de Saint-Etienne domine la pression

Mamour Ndiaye a également su rester calme et concentré malgré une forte pression. Il a d’abord dû remplacer immédiatement le dernier rempart de l’ASSE, sans véritable préparation préalable. Pour rappel, il avait fait son entrée en jeu à la 88e minute après la blessure au genou de Gautier Larsonneur face à Rodez AF.

À voir

Voici pourquoi le PSG renonce à recruter Ibrahim Maza cet hiver

Ensuite, le jeune joueur a été capable d’affronter l’hostilité des supporters du Red Star au stade Bauer. Et ce n’est pas tout ! Face au FC Nantes, il a également su supporter la pression et répondre aux exigences immédiates du peuple vert à Geoffroy-Guichard, tout en gérant les émotions suscitées par sa première titularisation dans le Chaudron, devant plus de 37 000 supporters.

Encore trop tôt pour mieux évaluer le Sénégalais

Il faut toutefois rester mesuré dans l’interprétation des indicateurs de ce média spécialisé, car le rapport ne prend en compte que les deux matchs disputés. Il est donc encore trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, même si les qualités du jeune portier sont indéniables. Grâce à son fort potentiel, il dispose encore d’une grande marge de progression.

Lire aussi :

ASSE : Ben Old, le maillon faible du onze de Cathro ?

À voir

Mercato : Didier Deschamps en contact avec la Juventus Turin

ASSE : le but de Boakye hurlé en espagnol enflamme les Verts