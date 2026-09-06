ASSE-MHSC : Camara bluffé par les buts « hors normes » des Verts

‎L’ASSE a dominé Montpellier (3-1) lors de la 5e journée de Ligue 2, grâce notamment à trois réalisations spectaculaires de Maxime Bernauer, Augustine Boakye et Joshua Duffus. Après la rencontre, Zoumana Camara a reconnu au micro de beIN SPORTS que les Stéphanois avaient marqué des buts « hors normes ».

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‎Face à l’ASSE, Montpellier n’est pas venu pour subir. Zoumana Camara voulait une équipe ambitieuse, capable de conserver le ballon et de poser des problèmes aux Stéphanois. Son plan a fonctionné pendant une mi-temps, avant que la rencontre ne lui échappe. ‎Le réveil des Verts a cependant été brutal.

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Trois fois, le MHSC a été puni par des gestes de grande qualité. « On prend des buts hors normes. Ils ont des joueurs de haut niveau qui sont capables de faire la différence », a reconnu Zoumana Camara au micro de beIN SPORTS. Une analyse lucide, sans chercher d’excuse.

‎Camara refuse pourtant de tout jeter

‎Malgré le revers, le technicien montpelliérain retient surtout l’attitude affichée par ses joueurs. Il estime que son équipe a montré de la personnalité, de la combativité et du courage face à un adversaire de cette dimension.

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‎« Je suis fier de ce que mes joueurs ont fait. Cette équipe sera meilleure dans quelques mois et à la fin de la saison », a expliqué Zoumana Camara. Le message est clair : Montpellier doit apprendre de ce genre de rendez-vous plutôt que de laisser cette défaite s’installer dans les têtes.

‎Le chantier montpelliérain reste offensif

‎Pour Camara, la marge de progression se situe notamment dans l’efficacité devant le but. « Il nous manque d’être plus tueur offensivement », a-t-il souligné. Une faiblesse qui pèse forcément lorsqu’une équipe parvient à produire du jeu mais ne transforme pas suffisamment ses temps forts.

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‎L’entraîneur veut également récupérer l’ensemble de son groupe. Avec une équipe présentée comme jeune et ambitieuse, il compte sur l’expérience de matches comme celui face aux Verts pour accélérer la progression collective. L’objectif affiché reste de faire mieux que la saison précédente.

‎De 45 à 95 minutes : le défi lancé par Camara

‎Le constat de Zoumana Camara est finalement aussi simple qu’exigeant. Montpellier a été capable de tenir son ambition pendant une période, mais pas encore suffisamment longtemps pour rivaliser avec l’ASSE sur l’ensemble de la rencontre.

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‎« Pour l’instant, on a réussi à le faire 45 minutes, face à l’ASSE. J’espère que dans quelques mois ce sera 95 minutes, face à l’ASSE », a lancé le technicien. Une formule qui résume parfaitement son ambition : transformer une bonne mi-temps en référence durable.