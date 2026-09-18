Accueil - LOSC - LOSC-PSG : Létang condamné à 20 000€, le SAFE crie à l’irrespect

Olivier Létang a été sanctionné mercredi par la commission de discipline de la LFP après ses propos et son comportement envers l’arbitrage lors de LOSC-PSG. Le président lillois devra payer 20 000 euros, sans écoper de suspension, une décision qui provoque la réaction du Syndicat des Arbitres du Football d’Elite (SAFE).

LOSC-PSG : Sanction trop clémente pour Olivier Létang ?

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Après l’électrique nul 2-2 entre le LOSC et le PSG, le dossier Olivier Létang est arrivé devant la commission de discipline de la LFP. L’instance, saisie à la fois par le rapport de l’arbitre Éric Wattellier et par le Conseil national de l’éthique de la FFF, a finalement retenu une sanction financière de 20 000 euros. Aucune suspension n’a été prononcée contre le président lillois.

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Le dirigeant avait vivement contesté la gestion de la fin de rencontre, notamment après l’égalisation parisienne intervenue au-delà du temps additionnel initialement annoncé. Dans les couloirs, son attitude avait été rapportée par l’arbitre, tandis que plusieurs échanges avec Antony Gautier, directeur national de l’arbitrage, avaient ensuite prolongé la polémique.

L’excès de colère de trop pour Létang ?

L’affaire ne se limite donc pas à une colère exprimée quelques minutes après le coup de sifflet. Olivier Létang avait notamment écrit au responsable de l’arbitrage : « Je vous avais prévenu ! C’est honteux ! » Il avait également contesté la désignation d’Éric Wattellier et qualifié la situation de « très très très grave ». Ces éléments ont pesé dans l’examen disciplinaire du dossier.

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Le contexte est d’autant plus sensible que le président lillois avait déjà été sanctionné en janvier 2026 pour un précédent incident avec le même arbitre, après Lille-Rennes. Il avait alors écopé d’une suspension de deux mois. Cette fois, la commission a privilégié une autre approche envers les dirigeants, avec une forte sanction financière plutôt qu’une interdiction de fonction.

Le SAFE sort du silence et hausse le ton, une sortie qui relance le débat ?

Le SAFE, syndicat qui représente les arbitres de l’élite, a réagi jeudi soir dans un communiqué intitulé « VRAIMENT PAS CHER PAYE! ». Sans commenter officiellement le bien-fondé de la décision disciplinaire, l’organisation s’interroge sur son effet dissuasif et estime que le montant de l’amende pose question.

⭕️ COMMUNIQUÉ DE PRESSE | « Vraiment pas cher payé ! »



Mettre en doute l’impartialité d’un officiel, voire brandir la menace d’une récusation, ne peut être banalisé. pic.twitter.com/cLZaw58glJ — SAFE (@ArbitresSAFE) September 17, 2026

« Pour 20 000€, il est désormais possible de mettre en doute l’impartialité d’un officiel voire le récuser, marquant ainsi l’irrespect le plus total pour les femmes et les hommes arbitres », peut-on lire. Le SAFE appelle « au calme et à la retenue » dans son communiqué et rappelle qu’« Il y a des manières de se parler. Il existe des protocoles pour échanger. Respectons-les! »

Une sanction qui dépasse le simple montant de l’amende ?

Un autre élément mérite d’être relevé : Olivier Létang n’est pas le seul membre du LOSC sanctionné après cette rencontre. Sylvain Armand, coordinateur sportif du club, a reçu un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

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La décision intervient également alors que la commission de discipline a choisi, depuis le début de la saison, de davantage recourir aux amendes pour les dirigeants. Selon L’Équipe, cette orientation vise notamment à privilégier une sanction financière lorsque les suspensions sont jugées moins efficaces pour ce type de responsables.

Une relation de plus en plus tendue entre arbitres et dirigeants ?

La véritable conséquence de cette affaire se joue désormais sur un autre terrain : celui de la relation entre les dirigeants et le corps arbitral. Pour le SAFE, le problème n’est pas seulement la somme versée par Olivier Létang, mais le signal que cette sanction peut envoyer aux acteurs du football professionnel.

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Le président du LOSC, lui, conserve ses fonctions et pourra continuer à représenter son club. Le SAFE réclame de son côté davantage de retenue et rappelle l’existence de procédures pour contester une décision arbitrale. Une chose est certain, après Lille-PSG, la polémique ne s’est pas arrêtée au coup de sifflet final. Elle vient simplement de changer de terrain.