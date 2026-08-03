Mercato OM : Gros retournement de situation pour Jeffrey de Lang

Gardien de but de l’OM, Jeffrey de Lang voit son avenir prendre une direction inattendue au cœur de ce mercato estival. Alors qu’un départ semblait se dessiner, un changement majeur rebat les cartes à Marseille.

‎Mercato OM : Le départ de Jeffrey de Lang a capoté

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‎L’avenir de Jeffrey de Lang semblait s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Le gardien néerlandais figurait parmi les joueurs susceptibles de quitter la Canebière afin de retrouver davantage de temps de jeu au cours de la saison à venir. ‎

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Mais, d’après Foot Mercato, le dossier a connu un brusque revirement. Les discussions entre l’OM et le FC Twente ont finalement été interrompues. Le club néerlandais a préféré accélérer sur une autre piste en se tournant vers Joël Drommel, et referme ainsi la porte à une arrivée de De Lang.

‎Un effet domino chez les gardiens marseillais

‎Ce changement intervient dans un contexte particulièrement mouvementé pour les portiers olympiens. Gerónimo Rulli suscite un vif intérêt de Manchester City, qui souhaite renforcer son effectif avec un gardien expérimenté.

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Les échanges entre les deux clubs se poursuivent, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Marseille espère obtenir une indemnité supérieure à la première offre anglaise, tandis que le gardien argentin verrait d’un bon œil un nouveau défi en Premier League.

‎Un mercato qui reste totalement ouvert

‎L’abandon de la piste Twente laisse Jeffrey de Lang dans une position délicate. Le portier de 28 ans demeure sous contrat jusqu’en 2027, mais son avenir reste suspendu aux prochaines décisions de la direction marseillaise. ‎

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Dans le même temps, l’OM poursuit sa réflexion sur le poste de gardien. La piste menant à Guillaume Restes continue d’alimenter les discussions, preuve que le club prépare plusieurs scénarios avant la fermeture du marché des transferts.

Marseille face à un véritable casse-tête

‎Ce dossier illustre parfaitement l’imprévisibilité d’un mercato. Une négociation qui échoue peut modifier toute la stratégie d’un club en quelques heures, parfois avec un simple changement de priorité chez un concurrent. ‎

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Pour Marseille, la gestion des gardiens sera déterminante dans les prochaines semaines. Entre l’incertitude qui entoure Jeffrey de Lang et les négociations concernant Gerónimo Rulli, les dirigeants devront prendre les bonnes décisions afin d’éviter que cette situation ne se transforme en véritable casse-tête sportif.