Accueil - OM - OM : Ngapandouetnbu, le successeur désigné de De Lange ?

‎‎L’OM pourrait déjà avoir une solution interne pour anticiper l’avenir de Jeffrey De Lange, dont le contrat court jusqu’en juin 2027. À 23 ans, Simon Ngapandouetnbu réalise un début de saison remarqué avec Montpellier et conserve surtout un lien particulier avec Marseille grâce à une priorité de rachat.

‎‎OM : Ngapandouetnbu a trouvé son bonheur en Ligue 2

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‎‎Le nom de Simon Ngapandouetnbu n’est pas sorti de nulle part. Le gardien camerounais a été formé à l’Olympique de Marseille et a longtemps patienté dans l’ombre sans parvenir à disputer la moindre rencontre officielle avec l’équipe première. Son départ vers Montpellier, à l’été 2025, devait justement lui permettre de franchir ce cap.

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‎‎Aujourd’hui, le pari commence à prendre une tournure intéressante. Selon AfricaFoot, le portier appartient toujours à la réflexion marseillaise grâce à une clause de rachat prioritaire négociée lors de son départ. Une information qui prend davantage de relief au regard de ses performances actuelles dans les cages montpelliéraines.

‎‎De Lange a-t-il déjà son ombre derrière lui ?

‎‎Sur les six premières rencontres de Ligue 2 disputées cette saison, Ngapandouetnbu a gardé sa cage inviolée à quatre reprises. Une efficacité qui attire forcément l’attention, surtout lorsqu’elle concerne un joueur que l’OM connaît parfaitement et dont le potentiel avait déjà été identifié avant son départ.‎

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‎Pour autant, rien ne permet encore d’affirmer que Marseille prépare concrètement son retour. La priorité de rachat existe, mais son montant, ses conditions précises et une éventuelle décision future du club phocéen ne sont pas établis publiquement dans les éléments disponibles. Il faut donc distinguer une possibilité contractuelle d’un véritable projet sportif.

‎‎Une clause qui pourrait peser lourd dans quelques mois

‎‎Lors du départ du Camerounais, Le Phocéen avait déjà documenté la présence d’une option prioritaire de rachat au bénéfice de l’OM. Le média indiquait également que le transfert vers Montpellier avait été réalisé sans indemnité, avec plusieurs mécanismes permettant à Marseille de conserver un intérêt sur l’évolution du joueur.‎

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‎Ce montage pourrait finalement s’avérer particulièrement judicieux. Car si Ngapandouetnbu confirme ses progrès, Marseille aurait l’avantage de connaître son environnement, son caractère et sa formation. Autrement dit, le club n’aurait pas forcément besoin de chercher très loin pour préparer l’après-De Lange. Mais entre une clause et une décision de recrutement, il existe encore tout un monde.

‎‎Le chiffre qui raconte mieux son évolution

‎‎Le parcours récent du gardien permet de mesurer le chemin parcouru. Lors de son prêt à Nîmes en National, il avait disputé 26 matches de championnat et enregistré 11 clean sheets. Le Phocéen avait alors souligné cette progression, tout en rappelant qu’il n’avait toujours pas obtenu sa chance avec les professionnels marseillais.‎

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‎Son nouveau départ confirme surtout une tendance : le temps de jeu transforme progressivement un ancien espoir en gardien capable de s’installer durablement à un niveau professionnel. À Montpellier, son contrat court jusqu’en 2028, lui qui avait été dans le viseur de plusieurs clubs dont Le Mans.