Accueil - ASSE - ASSE : Csongvai fixe le cap après la défaite à Dunkerque

‎‎‎L’ASSE a subi sa première défaite de la saison à Dunkerque, battue 2-1 après avoir pourtant ouvert le score. Après ce coup d’arrêt, Áron Csongvai appelle les Verts à analyser leurs erreurs et à réagir rapidement pour ne pas laisser ce revers perturber leur dynamique.

‎‎ASSE : Le premier accroc n’efface pas le chemin parcouru

La suite après cette publicité

‎‎L’ASSE a finalement trouvé son premier obstacle de la saison sur la pelouse de Dunkerque. Après cinq victoires consécutives, les Stéphanois ont perdu leur invincibilité dans le Nord, alors qu’ils avaient pourtant pris l’avantage avant la pause grâce à Augustine Boakye, servi par Zuriko Davitashvili.

Lire aussi : Mercato ASSE : Révélations choc sur la signature de Csongvai

‎‎La suite a été beaucoup moins souriante. Dunkerque a profité de la seconde période pour renverser le scénario et s’imposer 2-1. Pour les Verts, la frustration est réelle, mais Áron Csongvai refuse d’en faire une affaire d’État. Le milieu hongrois préfère déjà regarder vers le prochain rendez-vous.

‎‎Csongvai refuse les excuses et demande une réaction

‎‎Après la rencontre, le discours d’Áron Csongvai a été particulièrement direct. Le joueur ne cherche pas à maquiller la contre-performance et insiste plutôt sur ce que l’équipe doit corriger. « Ce résultat, ce n’est pas pourquoi on est venu. On veut gagner tous les matchs qui viennent et on doit retenir les leçons de ce match », a-t-il expliqué.

À voir

Brest- PSG : Hakimi blessé, les nouvelles ne sont pas bonnes

‎‎Le milieu stéphanois pointe notamment une première période qui n’a pas répondu aux attentes du groupe. « La première mi-temps n’est pas celle qu’on avait imaginée. On doit s’appuyer sur les choses positives de la seconde période », poursuit-il. Une manière de rappeler que cette défaite ne doit pas provoquer de panique, mais servir de rappel à l’ordre.

‎‎Le prochain match comme réponse immédiate

‎‎Ce revers arrive après un début de championnat idéal. L’ASSE avait remporté ses cinq premières rencontres et s’était installée dans une dynamique particulièrement favorable. Dunkerque vient donc de rappeler que la Ligue 2 ne pardonne aucun relâchement, même à une équipe qui avance avec confiance.

Lire aussi : ASSE : Ian Cathro dédramatise la défaite à Dunkerque

‎‎Csongvai veut justement éviter que le doute s’installe. « On sait qu’on doit mieux faire les choses. On doit rester concentré pour les prochains matchs », assure-t-il. Puis le Hongrois insiste sur l’urgence de repartir : « La rencontre la semaine prochaine est très importante. On doit rester positifs et bien réagir. »

‎‎Un milieu déjà installé dans le projet stéphanois

‎‎Cette réaction prend aussi une dimension particulière au regard du parcours récent de Csongvai. Arrivé à Saint-Étienne en juillet 2026 en provenance de l’AIK Fotboll, le milieu international hongrois a signé jusqu’en juin 2030. Il avait auparavant disputé 52 rencontres toutes compétitions confondues avec le club suédois lors de son dernier exercice.‎

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Larsonneur déjà sous pression après Dunkerque ?

À voir

OM : La mise au point de Marseille pour Bruno Genesio

ASSE : L’énorme avertissement d’Ian Cathro après Dunkerque !

‎L’ASSE l’a recruté pour apporter de l’impact et de l’équilibre dans l’entrejeu. Son discours après Dunkerque correspond d’ailleurs au rôle qui lui est confié : ne pas s’attarder sur l’échec, identifier les corrections nécessaires et aider le collectif à repartir. Le club avait également souligné sa capacité à enchaîner les rencontres et sa fiabilité.