PSG : Surprise, Javier Tebas félicite publiquement Al-Khelaïfi

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Grand détracteur du PSG ces dernières années, Javier Tebas, le patron de la Liga, a noté une évolution positive du club de la capitale au niveau du respect du fair-play financier. Le dirigeant espagnol ne s’est pas gêné de féliciter Nasser Al-Khelaïfi pour son changement de cap.

Javier Tebas : « Que le PSG continue sur cette lancée »

Javier Tebas n’a jamais caché sa défiance envers le Paris Saint-Germain, qu’il a longtemps accusé de ne pas respecter les règles financières instaurées par les instances du football mondial. Le patron du foot espagnol ne s’est jamais privé d’accuser Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar de dopage financier et de participation à la dérégulation de l’écosystème économique du football.

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Mais quelques années plus tard, il semble que la rancœur de l’avocat de 64 ans, née au moment du transfert de Neymar du Barça au PSG à l’été 2017, se soit dissipée ces derniers temps, à en croire ses propos dans les colonnes du journal L’Équipe.

« Leurs revenus et leurs dépenses sont désormais bien plus équilibrés, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ils sont enfin sur la bonne voie, celle que nous espérions. Je souhaite que le PSG continue sur cette lancée sans que la situation ne dégénère à nouveau », a réagi Javier Tebas.

Connu pour ses propos très critiques envers Nasser Al-Khelaïfi et sa supposée mauvaise approche du Fair Play Financier par le passé, Javier Tebas a donc tenu un discours totalement différent sur la politique économique actuelle du Paris Saint-Germain. Dans un contexte géopolitique des plus complexes, le Qatar revoit clairement sa stratégie d’investissement.

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Le pays du golfe Persique vient de prendre des décisions importantes pour réaliser des économies budgétaires, mettant ainsi fin à plusieurs années d’investissements massifs, dans tous les domaines. Le PSG est clairement celui qui incarne le mieux la stratégie de développement du Qatar dans le domaine sportif. Ce qui a obligé Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne de travailler au développement de la marque PSG, qui rapporte désormais gros au club.

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