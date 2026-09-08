PSG : Ousmane Dembélé répond à Mourinho pour le Ballon d’Or

Fin août, José Mourinho a livré une sortie remarquée sur la course au Ballon d’Or. Pour l’entraîneur du Real Madrid, le meilleur joueur du monde ne se trouve ni au PSG ni du côté de la sélection espagnole. Ousmane Dembélé ne partage pas forcément cette position.

Mourinho : Le Ballon d’Or « n’a pas besoin d’être du PSG ou d’Espagne »

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L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a remis en cause la procédure d’attribution du Ballon d’Or. Selon lui, prendre en compte des succès purement collectifs est une mauvaise approche pour désigner le meilleur joueur du monde.

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Présent en conférence de presse avant la réception de Malga en Liga, le coach des Merengues a estimé que « le Ballon d’Or doit revenir à ces joueurs qui, lorsqu’ils prennent leur retraite, nous manquent pour l’éternité. Maradona, Nazário, Messi, Zidane, Matthäus me manquent… On ne peut pas donner le Ballon d’Or parce qu’un joueur a gagné la Ligue des Champions ou la Coupe du monde. »

Pour le Special, même si l’objectif était simplement de récompenser les principaux succès collectifs, « il faudrait donner le Ballon d’Or à Luis Enrique » pour la Ligue des Champions ou récompenser Luis de la Fuente pour les performances de l’Espagne. Mais Mourinho est allé encore plus loin en écartant carrément l’idée que le meilleur joueur du monde doit absolument évoluer au PSG ou avec la sélection espagnole pour leur succès respectif à la Ligue des Champions et au Mondial 2026.

« Le meilleur du monde ne doit pas forcément être du PSG ou d’Espagne. Ils sont deux, trois ou quatre et nous savons qui ils sont. Nous savons où ils sont : ici. Nous savons qui a marqué l’histoire individuellement cet été », a lancé Mourinho, qui pense que Kylian Mbappé mérite le Graal sans le nommer.

Ousmane Dembélé : « Le Ballon d’Or va rester dans les mains d’un joueur du PSG »

Dans un extrait d’une interview à venir sur France Football, Ousmane Dembélé a été invité à donner son Top 3 pour le Ballon d’Or 2026 et a refusé de se mettre dedans, contrairement à Kylian Mbappé, qui a déclaré au même média qu’il voterait pour lui-même s’il en avait l’occasion.

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« Je ne pense pas qu’il soit indécis, ce trophée. Mon top 3 ? Tout mélangé : Kvara, Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé », a déclaré l’attaquant de 29 ans, qui pense tout de même que ce trophée individuel devrait rester au Paris SG.

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« Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du Paris Saint-Germain. Moi ? Ah non, je ne me mets jamais dans des trucs comme ça. Je ne me vote jamais. Si c’est moi qui parle, je ne me vote pas. Après, il y en a encore plein (de candidats). Michael Olise peut être dedans parce qu’il a fait une saison incroyable. Il a été le meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal aussi. Fabian Ruiz, Pacho… On l’oublie, celui-là, Pacho. J’espère qu’on ne va pas l’oublier cette année, parce qu’il mérite », a expliqué Ousmane Dembélé.

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