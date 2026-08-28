Barcola à Liverpool : La réponse froide de Nasser Al-Khelaïfi

‎‎Bradley Barcola est désormais tout proche de quitter le PSG pour Liverpool. Un accord serait trouvé entre les deux clubs autour de 140 millions d’euros. Interrogé ce jeudi à Monaco sur le départ de l’international français, Nasser Al-Khelaïfi a refusé de confirmer l’opération, tout en préférant laisser le Paris SG communiquer officiellement.

‎‎Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi maintient le suspense autour de Barcola

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‎‎Le président du PSG a été interrogé sur Bradley Barcola en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Sa réponse, aussi courte que soigneusement calculée, a immédiatement relancé les interrogations autour du transfert : « Le club communiquera officiellement s’il se passe quelque chose », a simplement déclaré Nasser Al-Khelaïfi.

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‎‎Cette prudence peut surprendre alors que le dossier a franchi une étape majeure. Selon L’Équipe, Paris et Liverpool sont parvenus à un accord autour de 140 millions d’euros, une opération qui doit encore être finalisée dans ses derniers détails, notamment concernant les bonus.

‎‎Liverpool a fini par faire plier le Paris SG

‎‎Les négociations n’ont pourtant rien eu d’une promenade de santé. Liverpool avait multiplié les approches et le PSG s’était longtemps montré très ferme sur ses exigences financières. Au fil des semaines, les discussions ont néanmoins progressé jusqu’à aboutir à un compromis supérieur à 140 millions d’euros, bonus compris.

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‎‎Bradley Barcola, lui, avait déjà donné son accord de principe aux Reds et échangé avec plusieurs responsables du club anglais ainsi qu’avec Andoni Iraola. Le Français, sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2028, souhaitait découvrir la Premier League et semblait avoir clairement choisi sa prochaine destination.

‎‎Barcola, une vente historique pour Paris

‎‎L’opération prend une autre dimension lorsqu’on regarde les chiffres. Avec environ 140 millions d’euros, Bradley Barcola s’apprête à devenir la plus grosse vente de l’histoire de la Ligue 1 vers l’étranger, selon les informations publiées par L’Équipe. Pour le PSG, ce transfert représente donc une rentrée financière considérable.

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‎‎Le dossier possède également une particularité sportive. Barcola n’a pas été utilisé par le PSG dans certaines rencontres du début de saison, alors que son avenir devenait de plus en plus incertain. Cette gestion prudente avait déjà nourri les spéculations sur son départ, bien avant que l’accord avec Liverpool ne se précise.

‎‎Le PSG prépare déjà l’après-Barcola

‎‎Le départ du Français ne serait pas seulement une opération financière. À 23 ans et après trois saisons dans la capitale, Bradley Barcola s’est installé comme un élément important du secteur offensif parisien. Son remplacement constitue donc un véritable enjeu pour Luis Enrique, même si le PSG dispose encore de plusieurs solutions offensives.

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‎‎Le contexte contractuel explique aussi la position parisienne. Barcola était engagé jusqu’en juin 2028 et avait choisi de ne pas prolonger son bail. Face à cette situation, la direction du Paris SG avait progressivement ouvert la porte à une vente, plutôt que de risquer de conserver un joueur dont l’avenir parisien semblait compromis.