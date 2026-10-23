Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

La compo OM-Le Havre devrait ressembler bien plus à celle qui a renversé Angers (5-2) qu’au onze battu jeudi en Autriche. À Graz, Bruno Genesio avait tenté un turn-over massif. Résultat : un but d’Oumar Diakité dès la 13e minute, une troisième défaite de rang en Ligue Europa et toujours zéro point au compteur. Dimanche à 17 h 15 (Ligue 1+), face au Havre, dernier de Ligue 1 avec deux petits points, le onze de Genesio n’a plus droit à l’essai.

Compo OM-Le Havre : quel onze probable pour Genesio ?

Le calcul est simple. Sur les onze titulaires d’Angers, sept n’ont pas débuté au Sturm : Weah, Egan-Riley, Emerson, Nnadi, Harit, Abdelli et Paixão. Emerson, Nnadi et Harit n’ont même pas foulé la pelouse. Weah s’est contenté des sept dernières minutes, Abdelli et Paixão d’une mi-temps. Ceux-là arrivent frais.

Le vrai choix se situe en défense centrale. À Angers, Geoffrey Kondogbia avait été dépanné dans l’axe et son intervention manquée avait offert l’ouverture du score au SCO. Nayef Aguerd, alors ménagé, a tenu 65 minutes jeudi. Le Marocain part favori. Au milieu, Nouhoum Kamissoko, buteur à Angers, a enchaîné 90 minutes en Autriche. Pierre-Emile Højbjerg, revenu de blessure, a montré qu’il offrait une alternative crédible : 25 minutes et 34 passes réussies sur 36.

À voir

OM : Angel Gomes a grillé sa dernière carte auprès de Genesio

Le onze probable de l’OM (4-3-3) : De Lange ; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson ; Nnadi, Kamissoko, Harit ; Abdelli, Gouiri, Paixão.

Derek Cornelius reste à l’infirmerie jusqu’à la trêve hivernale. Devant, le trio qui a fait plier Angers reste la meilleure carte d’une équipe qui affiche 14 buts, la meilleure attaque du championnat.

Un Vélodrome sans Virage Nord et Clément Turpin au sifflet

L’ambiance sera amputée. La commission de discipline de la LFP a fermé le Virage Nord pour deux rencontres à domicile, une sanction ferme doublée de la révocation d’un sursis, après les fumigènes et les chants du Classique perdu face au PSG le 20 septembre. Le Havre ouvre la série, Toulouse la fermera le 1er novembre. Les autres tribunes restent ouvertes.

Au sifflet, Clément Turpin retrouve un OM qui n’a pas oublié le 6 septembre. Ce soir-là, face au Paris FC (2-3), il avait accordé après consultation de la VAR un penalty pour une main de CJ Egan-Riley. L’Anglais devrait cette fois débuter.

À voir

Révolution à l’ASSE : Geoffroy-Guichard bientôt disponible en 3D

Reste la rue. Malgré l’acte II de la mobilisation des Gilets jaunes prévu samedi, la préfecture des Bouches-du-Rhône n’a pas touché à l’horaire, contrairement à celle de Haute-Garonne pour Toulouse-Troyes. Le feu vert demeure provisoire, une révision restant possible jusqu’à la veille. Tout le suivi est à retrouver dans notre rubrique actualité de l’OM.

Lire aussi :