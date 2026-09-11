Mercato OM : Officiel, Mary Alvarez rejoint l’Arabie Saoudite

L’OM a officialisé ce vendredi le départ de Mary Alvarez. Le défenseuse colombienne va pour poursuivre sa carrière à Al-Qadsiah en Arabie Saoudite.

Mercato : Mary Alvarez quitte l’OM et signe à à Al-Qadsiah

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Le mercato estival se poursuit dans certains pays étrangers comme l’Arabie Saoudite. Ce qui offre une fenêtre de tir à l’Olympique de Marseille en vue de réajuster son effectif. La section féminine de l’OM vient d’ailleurs d’annoncer le départ de Mary Alvarez.

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La défenseure colombienne a fait ses valises pour rejoindre la formation saoudienne d’Al-Qadsiah. La joueur de 21 ans va ainsi découvrir un nouveau championnat, la Saudi Women’s Premier League. « Bonne continuation, Mary Álvarez. La défenseure centrale colombienne quitte les Marseillaises pour rejoindre Al-Qadsiah », a publié le club phocéen sur son site officiel.

Un joli chèque pour les finances marseillaises

Son passage à l’Olympique de Marseille a été de courte durée. Mary Álvarez avait rejoint la Provence en janvier dernier. Les Marseillaises avaient déboursé la modeste de 30 000 euros pour son transfert. L’internationale colombien n’a disputé que 5 rencontres sous le maillot phocéen avant de s’en aller.

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𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗠𝗮𝗿𝘆 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗲𝘇 🇨🇴



La défenseure centrale colombienne quitte les Marseillaises et est transférée à Al-Qadsiah, club pensionnaire de la Saudi Women’s Premier League.



¡Hasta luego, Mary! 👋 pic.twitter.com/BIsF7gVkp5 — Les Marseillaises (@OMfeminines) September 11, 2026

Elle boucle ainsi un passage de six mois très discrets à l’OM. Son transfert en Arabie saoudite représente en revanche une belle affaire sur le plan économique. Le montant de la transaction avoisinerait les 400 000 euros. Cela représente une belle plus-value pour l’OM. Mary Álvarez a signé un contrat trois ans à Al-Qadsiah.