Mercato OM : Timothy Weah répond cash à Villarreal !

Courtisé par Villarreal, Timothy Weah a décidé de clarifier sa situation à l’OM. L’attaquant américain a fait une mise au point sur son futur prochaine.

Mercato : Timothy Weah n’a pas l’intention de quitter l’OM

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La Ligue 1 revient ce vendredi avec un choc OM-RC Strasbourg. Deux jours avant le coup d’envoi du match, Timothy Weah s’est présenté devant la presse. L’occasion pour lui de s’exprimer sur l’atmosphère en interne et livrer des indices sur son avenir.

L’attaquant polyvalent de l’OM attise en effet les convoitises. Villarreal et Sunderland auraient récemment pris des renseignements sur sa situation. Cet intérêt intervient alors que l’OM cherche à alléger sa masse salariale. Timothy Weah sera-t-il vendu avant la fermeture du mercato ?

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Interrogé, l’ancien joueur de la Juventus et du LOSC a coupé court aux spéculations. Il n’est pas pressé de quitter l’OM qu’il considère comme sa propre maison. « Je suis là à 100%. Je suis concentré sur Marseille. C’est ma ville, c’est chez moi (…) Je vais tout donner pour mon club ».

Prêt à répondre aux exigences de Bruno Genesio

Timothy Weah a réaffirmé son attachement viscéral à l’OM. Même s’il reconnaît que le dernier mot appartiendra aux dirigeants phocéens. Le piston droit de 26 ans est disposé à répondre pleinement aux exigences de Bruno Genesio.

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Il est prêt à dépanner à tous les postes si le collectif l’exige. « Si le coach a besoin que je change de poste, je suis prêt à tout pour l’équipe ». Cette phrase confirme sa mentalité irréprochable au service du groupe à l’aube de ce nouvel exercice.