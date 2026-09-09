PSG : Le Paris SG a un gros problème, Marquinhos alerte

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Marquinhos et le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi 9 septembre face au Slovan Bratislava. Une rencontre qu’ils abordent avec une défense que le Brésilien estime encore perfectible après un début de saison mouvementé.
PSG : Marquinhos met le doigt là où ça fait mal
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À la veille de cette première journée européenne, Marquinhos n’a pas cherché à masquer les difficultés parisiennes. Dans une conférence de presse organisée au Campus PSG, le défenseur brésilien a reconnu que les buts encaissés depuis le début de saison (7 toutes compétitions confondues) constituent un véritable signal d’alerte pour une équipe qui nourrit de très hautes ambitions.
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« Pour un défenseur, c’est dur de prendre des buts. C’est quelque chose que nous détestons », a expliqué le capitaine. Il a également précisé que Luis Enrique avait utilisé la vidéo pour identifier les problèmes et que l’ensemble du groupe était concerné. Pas question, donc, de désigner un coupable isolé.
Le constat est d’autant plus intéressant que Marquinhos parle de réglages plutôt que de crise. « C’est le début de saison, on peut toujours ajuster certaines choses, mais nous sommes honnêtes et sincères avec nous-mêmes », a-t-il ajouté. Une franchise bienvenue avant une compétition où la moindre approximation peut coûter très cher.
Sept buts encaissés, le détail qui change tout
Le chiffre est révélateur : le PSG avait encaissé sept buts en championnat avant ce rendez-vous européen. Après des matches nuls contre Rennes et Lille, puis une défaite face à Monaco, les champions d’Europe abordent leur rentrée continentale avec davantage de questions que prévu.
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Marquinhos appelle surtout à retrouver les automatismes collectifs. La défense ne fonctionne pas en vase clos : le pressing, les distances entre les lignes et les replis participent directement à sa solidité. Le capitaine parisien insiste d’ailleurs sur la nécessité de « retrouver cette intensité et cette dynamique des dernières années ».
Le calendrier européen arrive sans attendre
Cette rencontre contre le Slovan Bratislava constitue donc un premier examen grandeur nature. Le Paris Saint-Germain doit débuter sa campagne au Parc des Princes ce mercredi à 21 heures, avec l’obligation de lancer sa phase de Ligue sur une note positive. Le contexte impose aussi toutefois de relativiser.
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Un début de saison poussif ne condamne pas une équipe à rater son exercice. Marquinhos lui-même rappelle que certaines formations montent progressivement en puissance. Mais pour Paris, le temps reste précieux : avec de telles ambitions européennes, les réglages doivent devenir des certitudes rapidement.
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Cette sortie médiatique illustre aussi le rôle pris par Marquinhos dans le vestiaire. Le Brésilien ne se contente plus d’être un défenseur expérimenté : il porte le discours collectif et assume publiquement les imperfections de son équipe. Face aux exigences de Luis Enrique, cette responsabilité sera encore déterminante.