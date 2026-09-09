PSG : Le Paris SG a un gros problème, Marquinhos alerte

‎Marquinhos et le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi 9 septembre face au Slovan Bratislava. Une rencontre qu’ils abordent avec une défense que le Brésilien estime encore perfectible après un début de saison mouvementé.

‎PSG : Marquinhos met le doigt là où ça fait mal

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‎À la veille de cette première journée européenne, Marquinhos n’a pas cherché à masquer les difficultés parisiennes. Dans une conférence de presse organisée au Campus PSG, le défenseur brésilien a reconnu que les buts encaissés depuis le début de saison (7 toutes compétitions confondues) constituent un véritable signal d’alerte pour une équipe qui nourrit de très hautes ambitions.

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‎« Pour un défenseur, c’est dur de prendre des buts. C’est quelque chose que nous détestons », a expliqué le capitaine. Il a également précisé que Luis Enrique avait utilisé la vidéo pour identifier les problèmes et que l’ensemble du groupe était concerné. Pas question, donc, de désigner un coupable isolé.

‎Le constat est d’autant plus intéressant que Marquinhos parle de réglages plutôt que de crise. « C’est le début de saison, on peut toujours ajuster certaines choses, mais nous sommes honnêtes et sincères avec nous-mêmes », a-t-il ajouté. Une franchise bienvenue avant une compétition où la moindre approximation peut coûter très cher.

‎Sept buts encaissés, le détail qui change tout

‎Le chiffre est révélateur : le PSG avait encaissé sept buts en championnat avant ce rendez-vous européen. Après des matches nuls contre Rennes et Lille, puis une défaite face à Monaco, les champions d’Europe abordent leur rentrée continentale avec davantage de questions que prévu.

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‎Marquinhos appelle surtout à retrouver les automatismes collectifs. La défense ne fonctionne pas en vase clos : le pressing, les distances entre les lignes et les replis participent directement à sa solidité. Le capitaine parisien insiste d’ailleurs sur la nécessité de « retrouver cette intensité et cette dynamique des dernières années ».

‎Le calendrier européen arrive sans attendre

‎Cette rencontre contre le Slovan Bratislava constitue donc un premier examen grandeur nature. Le Paris Saint-Germain doit débuter sa campagne au Parc des Princes ce mercredi à 21 heures, avec l’obligation de lancer sa phase de Ligue sur une note positive. Le contexte impose aussi toutefois de relativiser.

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Un début de saison poussif ne condamne pas une équipe à rater son exercice. Marquinhos lui-même rappelle que certaines formations montent progressivement en puissance. Mais pour Paris, le temps reste précieux : avec de telles ambitions européennes, les réglages doivent devenir des certitudes rapidement.

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‎Cette sortie médiatique illustre aussi le rôle pris par Marquinhos dans le vestiaire. Le Brésilien ne se contente plus d’être un défenseur expérimenté : il porte le discours collectif et assume publiquement les imperfections de son équipe. Face aux exigences de Luis Enrique, cette responsabilité sera encore déterminante.