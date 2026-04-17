ASSE : Dissolution des GA92 et MF91, une annonce choc tombe

Entendus lundi, les Green Angels et les Magic Fans de l’ASSE restent suspendus à la décision du gouvernement. Les deux groupes seront-ils dissous ou non ? Le ministre délégué, Jean-Didier Berger, a lâché les premiers indices.

ASSE : Green Angels et Magic Fans suspendus à la décision du gouvernement

Les responsables des Green Angels et des Magic Fans sont passés devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, lundi dernier. Cela, dans le cadre d’une procédure de dissolution, dont les deux associations de supporters de l’ASSE font l’objet.

Ils se sont défendus des reproches des autorités. À l’issue de cette audience, la Commission va rendre son avis consultatif au ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. Puis, le gouvernement décidera ensuite de la dissolution ou non des GA92 et des MF91.

Le ministère de l’Intérieur annonce des nouvelles « prochainement »

Dans l’attente donc de la décision gouvernementale, ICI Saint-Étienne Loire a interrogé Jean-Didier Berger, Ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, sur la procédure à l’encontre des supporters ultras de l’ASSE. Mais il a répondu avec le tact de politicien, en indiquant que les nouvelles vont tomber « prochainement ».

« Je ne vais pas commenter les affaires en cours, vous allez avoir des informations, je pense, prochainement. Mais l’idée, c’est de montrer la détermination du gouvernement en matière de sécurité du quotidien », a-t-il confié, lors de sa visite au Puy-en-Velay ce vendredi 17 avril.

Berger évoque « des réponses concrètes avec des résultats immédiats… »

Jean-Didier Berger a expliqué ensuite : « Dans le projet de loi RIPOST, il y a également des mesures pour lutter contre les violences dans les stades et aux abords des stades. C’est autant de sujets concrets pour que nos concitoyens puissent se dire qu’il y a des gens sérieux dans ce pays, dans la droite républicaine ou dans les autres groupes du socle républicain. Des gens qui, au gouvernement, font en sorte que les difficultés de sécurité concrètes, surtout quand elles sont nouvelles, puissent trouver des réponses concrètes avec des résultats immédiats ».

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Entretemps, les Green Angels et des Magic Fans se mobilisent massivement pour le choc entre l’AS Saint-Etienne et l’ES Troyes AC, le samedi 25 avril, au stade Geoffroy-Guichard.