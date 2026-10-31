Accueil - PSG mercato - PSG : Paris tient le meilleur latéral du monde, Luis Enrique en est sûr

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Achraf Hakimi a tout emporté sur son passage dans la victoire du PSG contre Le Havre (5-1), vendredi, pour la 9e journée de Ligue 1. Au coup de sifflet final, Luis Enrique a dit son admiration pour son capitaine, qu’il juge le meilleur latéral droit du monde.

PSG : Luis Enrique place Hakimi au sommet de la hiérarchie mondiale

Trois buts et deux passes décisives, Achraf Hakimi a rendu face au Havre une copie sans tache. Les Parisiens ont tenu la soirée sans trembler. Le Marocain a rappelé à quel point Luis Enrique compte sur lui. Questionné sur la performance de son défenseur après la victoire du PSG, l’entraîneur espagnol n’a pas tourné autour du pot : « C’est le meilleur latéral droit du monde », a-t-il lâché.

Le technicien parisien sait bien ce que vaut son capitaine. Pour lui, l’apport de son capitaine dépasse très largement les seules tâches de défenseur. Côté offensif du PSG, Hakimi s’installe très haut, multiplie les appels sans jamais compter et fabrique lui-même une bonne part des occasions.

Luis Enrique le détaille lui-même sans détour. « C’est davantage un attaquant : il évolue plus haut, il a cette capacité à faire des appels et à délivrer des passes décisives. C’est clairement un attaquant lorsque nous avons le ballon », a indiqué l’ancien sélectionneur d’Espagne.

Une polyvalence qui dépasse les statistiques

Pour Luis Enrique, les trois buts inscrits au Havre ne sont pas forcément ce qui compte le plus chez son défenseur ce soir-là. L’Espagnol préfère mettre en avant sa constance et sa disponibilité. « Ce que j’aime, c’est de le voir constamment au plus haut niveau, toujours prêt. Cela veut dire beaucoup pour notre équipe », a-t-il lâché.

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Ces mots disent ce que le staff attend de Hakimi. Dans le système de Luis Enrique, le Marocain doit pouvoir faire basculer un match en attaque, puis regagner très vite son poste et ses tâches défensives. Il précise du reste que « quand nous ne l’avons pas, tout le monde est défenseur ». Exigence collective, mais qui explique la place bien à part du capitaine parisien.

Le PSG avance avec un Hakimi indispensable

Le succès contre Le Havre dépasse le cas Hakimi, il confirme la bonne dynamique parisienne. Neuf victoires de suite, toutes compétitions confondues, pour le PSG. Luis Enrique en a aussi profité pour offrir du temps de jeu à plusieurs joueurs jusque-là peu utilisés, parmi eux Quentin Ndjantou et David Boly, qui a découvert la Ligue 1.

L’Espagnol a rappelé que décrocher des titres exige la mobilisation de l’ensemble de son effectif, sans exception. Avec un calendrier chargé et des blessures qui peuvent déranger les plans, compter sur un joueur aussi régulier qu’Achraf Hakimi est un vrai atout. Le Marocain compte donc dans les ambitions du PSG, et son entraîneur défend sans recul ce qu’il pense de sa place dans le football mondial.