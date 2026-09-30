Accueil - PSG mercato - PSG-Barça : Raphinha blessé, sa présence à Paris menacée

Le FC Barcelone ira défier le PSG le 20 octobre prochain. Et à quelques semaines de ce choc en Ligue des champions, Raphinha s’est blessé avec le Brésil. Le club catalan retient son souffle pour son meilleur buteur de la saison.

Raphinha se blesse, le FC Barcelone s’inquiète !

La trêve internationale continue d’inquiéter les clubs européens. Et el FC Barcelone vient d’enregistrer une terrible nouvelle. Son attaquant polyvalent Raphinha s’est blessé à la cuisse droite lors du match amical disputé entre l’Australie et le Brésil (2-4). La Fédération brésilienne a confirmé sa blessure ce mercredi matin.

Le communiqué précise que Raphinha a « passé un examen d’imagerie ce mercredi 30 septembre. Il souffre un léger œdème musculaire à l’arrière de sa cuisse droite. Par précaution et afin de favoriser son rétablissement rapide, le joueur sera libéré de l’équipe nationale brésilienne. Aucun athlète ne le remplacera pour le match amical contre l’Inde».

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L’attaquant du FC Barcelone va donc quitter le rassemblement de la Seleçao. Il va poursuivre ses soins en Catalogne. Sa blessure plonge néanmoins le club catalan dans l’incertitude, trois semaine avant le choc contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Il est incertain pour le choc contre le Paris Saint-Germain

Raphinha était pourtant dans une forme olympique depuis l’entame de l’exercice en cours. Le joueur de 29 ans affichae des statistiques impressionnantes de 14 buts et 3 passes décisives en seulement 8 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. ce qui fait de lui la principale offensive des Blaugrana en ce début de saison.

Sa présence est donc compromise pour le choc face au PSG, prévu le 20 octobre prochain dans le cadre de la troisième journée de la C1. Son incertitude pour le choc au Parc des Princes fait déjà tousser en interne. La direction du Barça n’a d’ailleurs pas manqué de pester contre la gestion physique de son joueur par le staff sud-américain.

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Raphina rejoint une infirmerie barcelonaise composée de plusieurs joueurs, dont Frenkie De Jong et Eric Garcia. le PSG, de son côté, n’est pas épargné aussi par cette trêve internationale. Luis Enrique a d’ailleurs t vu l’un de ses éléments quitter ses partenaires prématurément.

Luis Enrique perd aussi quelques joueurs durant cette trêve

Senny Mayulu, titulaire avec l’équipe de France Espoirs face à l’Estonie (2-0), a été contraint de céder sa place à la 41e minute de jeu. Touché aux adducteurs, le Titi parisien laisse planer le doute quant à la gravité de sa lésion. L’inquiétude persiste autour de son état de santé alors que le PSG sera confronté à un calendrier particulièrement dense.

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Dès la reprise, les Parisiens feront face au Mans le 10 octobre prochain, suit d’un déplacement périlleux sur la pelouse de Manchester City. La fameuse confrontation aux Catalans est prévue le 20 octobre au Parc des princes. L’entraîneur du Paris SG espère récupérer d’ici là l’intégralité de ses forces vives dans de meilleures conditions.