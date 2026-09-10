PSG : Ousmane Dembélé envoie un message fort aux recrues !

Le PSG a parfaitement lancé sa Ligue des champions en surclassant le Slovan Bratislava (6-1) au Parc des Princes, vendredi soir. Auteur d’un doublé lors de cette rencontre, Ousmane Dembélé a envoyé un message fort aux nouvelles recrues du club de la capitale.

Ousmane Dembélé : « Il va falloir que les nouveaux apprennent vite »

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Après la démonstration de force contre le SK Slovan Bratislava, Ousmane Dembélé a réclamé davantage d’exigence et évoqué son retour en forme. Étincelant face à l’équipe entraînée par Yaya Touré, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions League avec notamment deux buts et deux passes décisives, le Ballon d’Or 2025 s’est évidemment réjoui au micro de Canal+ de cette titularisation bien remplie après des semaines compliqués. Mais il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a prévenu les recrues estivales qu’elles devaient vite être au niveau du PSG.

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« Que ce soit en Super Coupe ou on a perdu contre Lens. Et en championnat aussi, on a eu du mal. Et aujourd’hui, c’est une très belle soirée. Il faut continuer comme ça. Avoir encore plus d’exigence parce qu’on est une équipe qui a gagné deux fois la Ligue des champions et toutes les équipes veulent nous battre. Il va falloir être exigeants. Il va falloir aussi que les nouveaux apprennent vite. Et on va continuer à essayer de remporter beaucoup de matchs et beaucoup de trophées », a déclaré Ousmane Dembélé, avant d’évoquer son retour en forme.

Dembélé : « Je me sens de mieux en mieux »

Après un été chargé et peu de vacances, Ousmane Dembélé avait été utilisé avec précaution par Luis Enrique lors des premières semaines. Quelques entrées en jeu et des temps de jeu limités qui ne lui avaient pas encore permis de retrouver totalement son rythme. Face au Slovan, l’attaquant du Paris Saint-Germain a disputé 64 minutes et signé deux buts, tout en participant activement au pressing parisien. Une prestation qui confirme sa montée en puissance.

« Après des débuts un peu compliqués où je n’ai pas beaucoup joué, jouer 20 ou 45 minutes, ce n’était pas facile pour revenir. Aujourd’hui, j’ai eu 60 minutes dans les jambes. On a eu la Coupe du monde et pas beaucoup de vacances. Je me sens de mieux en mieux. J’espère avoir encore plus de minutes pour pouvoir prendre le rythme, contre Brest, lors des autres matchs et aussi en sélection », a poursuivi l’ancien ailier du FC Barcelone, qui n’a pas caché son plaisir de retrouver un rôle décisif. « Gagner des matchs, marquer des buts, faire des passes décisives, c’est tout ce que j’aime dans le football », a-t-il ajouté.

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Il faudra évidemment se demander à quel point la merveilleuse soirée parisienne a-t-elle été rendue possible par la faiblesse de son adversaire du soir. Mais même après avoir écrit cela, il ne faut rien enlever non plus à ce qu’a produit l’équipe de Luis Enrique. Surtout après avoir enchaîné quatre matchs consécutifs sans victoire ces dernières semaines.