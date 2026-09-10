Accueil - PSG - Mercato PSG: Le Barça justifie le transfert de Ferran Torres

Interrogé sur RAC1, Deco, le directeur sportif du Barça, est revenu sur le transfert de Ferran Torres au PSG lors du dernier mercato estival. Selon les propos de son dirigeant, le club catalan ne regrette pas du tout le départ de l’attaquant de 26 ans.

Deco sur Ferran Torres : « Il voulait être un joueur clé »

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À un de la fin de son contrat, Ferran Torres n’a pas souhaité poursuivre l’aventure avec le FC Barcelone. Le héros espagnol de la dernière Coupe du monde a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain cet été contre un chèque de 50 millions d’euros. Le club espagnol n’a pas retenu l’ancien buteur de Manchester City.

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Et alors que Torres cartonne pour ses débuts avec le PSG, avec notamment 5 buts inscrits en 4 matchs, Deco assure que son départ ne constitue pas un réel handicap pour le FC Barcelone. Surtout que le natif de Foios réclamait une place de titulaire que Hansi Flick, coach des Blaugranas, ne pouvait pas lui garantir.

« Les joueurs doivent être heureux. Je suis content pour lui qu’il ait marqué trois buts avec le PSG en Ligue des Champions. Au final, il voulait être un joueur clé, nous l’avons écouté lorsqu’il a voulu partir et nous lui en sommes reconnaissants. Il a beaucoup apporté et je lui souhaite le meilleur », a notamment déclaré le directeur sportif du club catalan au micro de la RAC1.

Épanoui sous les ordres de Luis Enrique, dont il est proche, Ferran Torres semble parfaitement lancé à Paris après son transfert. Mais malgré sa réussite, le Barça assume totalement son choix de le laisser partir à Paris, où il est déjà entré dans l’histoire.

Ferran Torres entre dans l’histoire du PSG en LDC

Avec ses trois buts marqués mercredi soir, lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au Slovan Bratislava (6-1), Ferran Torres a rejoint d’illustres joueurs déjà auteurs d’un triplé avec le club français en Ligue des champions. Selon Opta, Ferran Torres est le premier joueur de l’histoire du PSG à avoir inscrit un triplé pour son premier match de Ligue des champions.

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Il est ensuite le deuxième joueur de l’histoire du Paris SG à totaliser au moins cinq buts lors de ses quatre premiers matchs avec le club parisien, toutes compétitions confondues, après Zlatan Ibrahimovic.

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Enfin, Ferran est le septième joueur parisien à réaliser au moins un triplé en phase finale de Ligue des champions, après Zlatan Ibrahimovic (4 buts contre Anderlecht en 2013), Layvin Kurzawa (3 contre Anderlecht en 2017), Neymar (3 contre l’Étoile Rouge Belgrade en 2018 et Istanbul Basaksehir en 2020), Kylian Mbappé (3 contre le Club Bruges en 2019 et 3 face au Barça en 2021), Ousmane Dembélé à Stuttgart en 2025) et Vitinha (3 contre Tottenham en 2025).