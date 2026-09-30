Accueil - PSG mercato - PSG : Beraldo retrouve des couleurs, son agent déballe tout

Lucas Beraldo était longtemps critiqué pour ses débuts compliqués au PSG. Mais le défenseur brésilien affiche désormais un visage bien plus convaincant à son nouveau poste. Son représentant s’est exprimé sur ce changement.

Lucas Beraldo, un repositionnement convaincant au PSG

Lucas Beraldo a vu sa situation au Paris Saint-Germain basculer de manière spectaculaire. Son représentant, Filipe Tancredi l’a récemment rappelé lors d’une interview accordée à Trivela. Le défenseur brésilien envisageait un temps de quitte le navire parisien en raison de son temps de jeu en dents de scie en charnière défensive. Mais l’entraîneur du PSG a su trouver la parade idéale.

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Luis Enrique l’a repositionné avec succès au poste de sentinelle lors du précédent exercice. Ce choix visait à pallier les absences dans l’entrejeu ou faire souffler un peu des cadres comme Vitinha et Joao Neves. Et l’entraîneur parisien a offert visiblement une seconde jeunesse tactique à l’ancien joueur de Sao Paulo. Cette reconversion inattendue a non seulement tapé dans l’œil du staff technique. Mais elle également totalement dissipé les velléités de départ du joueur.

Aucune envie de quitter le Paris Saint-Germain

Le clan Beraldo est aujourd’hui à l’opposé des doutes passés. Son agent Filipe Tancredi a d’ailleurs balayé d’un revers de main toute rumeur de transfert, allant jusqu’à qualifier son protégé de joueur « intouchable » au Paris Saint-Germain. Il déclare : « la réponse la plus sincère possible est que Lucas est intouchable au Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, le PSG n’a même pas la possibilité d’ouvrir des discussions pour Lucas, parce qu’ils le considèrent vraiment comme un joueur très important pour le projet ».

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La direction sportive du Paris SG verrouille de son côté sa situation. Elle estime que le Brésilien constitue un pion essentiel pour l’avenir du projet sportif, D’autant que Lucas Beraldo est lié au club par un bail de longue durée, soit jusqu’en juin 2031.

Luis Enrique a plus d’un tour dans son sac

Cette métamorphose de Lucas Beraldo met en lumière la faculté de Luis Enrique à dénicher des solutions créatives. A l’image de ses précédents paris gagnants avec Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery qui ont été repositionnés. L’international brésilien doit encore se contenter d’un rôle de doublure lorsque l’effectif du PSG est au grand complet.

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Il n’affiche qu’une seule titularisation depuis l’entame de la saison 2026-2027. Le joueur de 22 ans aborde toute de même l’avenir avec un aplomb remarquable. Lucas Beraldo est pleinement intégré dans la rotation du milieu de terrain où il s’impose désormais comme une alternative de choix. Cela prouve que sa polyvalence est devenue un atout précieux pour le double champion d’Europe.