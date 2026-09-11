Ligue 1 : Aït-Boudlal de retour, le Stade Rennais au complet face à l’OM

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Le Stade Rennais récupère Abdelhamid Aït-Boudlal avant la réception de l’OM, vendredi 11 septembre à 20 h 45 au Roazhon Park. Absent à Angers pour des raisons familiales, le défenseur marocain réintègre un groupe rennais désormais au complet avant une séquence particulièrement chargée.
Stade Rennais : Franck Haise récupère Aït-Boudlal avant l’OM
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La nouvelle tombe à point nommé pour Franck Haise. Abdelhamid Aït-Boudlal, qui avait manqué le déplacement victorieux à Angers (2-1), est de nouveau disponible pour affronter l’OM. Son retour offre une solution supplémentaire dans l’axe, même si sa présence dans le onze de départ reste à confirmer.
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Le technicien du Stade Rennais dispose en effet d’une alternative crédible avec Anthony Rouault et Charlie Cresswell. Leur association en Anjou a donné satisfaction. Haise devra donc trancher entre continuité et retour de son défenseur marocain, un choix qui pourrait se révéler révélateur de sa gestion de la concurrence.
Haise ouvre grand la porte au turnover
Cette profondeur d’effectif arrive au meilleur moment. Le Stade Rennais va enchaîner trois rencontres en neuf jours avec Marseille, un déplacement européen à Sturm Graz puis un voyage à Lyon. Impossible, dans ces conditions, de demander toujours les mêmes efforts aux mêmes hommes. Franck Haise l’a clairement expliqué en conférence de presse.
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« Je pense qu’il y a 16, 17, 18 joueurs sans problème qui méritent de commencer, d’être titulaire à un moment ou à un autre », a-t-il confié. Il a également prévenu que certains joueurs devraient obtenir leur chance dans cette série de rencontres. Eliezer Mayenda, encore en attente d’une première titularisation, fait notamment partie des candidats.
Une semaine où chaque choix pèsera lourd
Le calendrier va donc servir de véritable laboratoire au Stade Rennais. Après Marseille, Sturm Graz attend les Bretons en Ligue Europa avant le déplacement à Lyon. Trois rendez-vous en peu de temps, trois contextes différents et une nécessité : conserver de la fraîcheur sans perdre le fil du championnat.
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Dans ce contexte, la disponibilité de tout l’effectif constitue un avantage précieux pour Haise. Le trio offensif Blas-Lepaul-Al Tamari pourrait toutefois être reconduit contre l’OM, tandis que la défense demeure l’un des principaux secteurs où la concurrence pourrait produire ses premiers effets.