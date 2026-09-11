Accueil - Stade Rennais - Ligue 1 : Aït-Boudlal de retour, le Stade Rennais au complet face à l’OM

Le Stade Rennais récupère Abdelhamid Aït-Boudlal avant la réception de l’OM, vendredi 11 septembre à 20 h 45 au Roazhon Park. Absent à Angers pour des raisons familiales, le défenseur marocain réintègre un groupe rennais désormais au complet avant une séquence particulièrement chargée.

‎Stade Rennais : Franck Haise récupère Aït-Boudlal avant l’OM

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‎‎La nouvelle tombe à point nommé pour Franck Haise. Abdelhamid Aït-Boudlal, qui avait manqué le déplacement victorieux à Angers (2-1), est de nouveau disponible pour affronter l’OM. Son retour offre une solution supplémentaire dans l’axe, même si sa présence dans le onze de départ reste à confirmer.

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‎‎Le technicien du Stade Rennais dispose en effet d’une alternative crédible avec Anthony Rouault et Charlie Cresswell. Leur association en Anjou a donné satisfaction. Haise devra donc trancher entre continuité et retour de son défenseur marocain, un choix qui pourrait se révéler révélateur de sa gestion de la concurrence.

‎‎Haise ouvre grand la porte au turnover

‎‎Cette profondeur d’effectif arrive au meilleur moment. Le Stade Rennais va enchaîner trois rencontres en neuf jours avec Marseille, un déplacement européen à Sturm Graz puis un voyage à Lyon. Impossible, dans ces conditions, de demander toujours les mêmes efforts aux mêmes hommes. Franck Haise l’a clairement expliqué en conférence de presse.

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‎« Je pense qu’il y a 16, 17, 18 joueurs sans problème qui méritent de commencer, d’être titulaire à un moment ou à un autre », a-t-il confié. Il a également prévenu que certains joueurs devraient obtenir leur chance dans cette série de rencontres. Eliezer Mayenda, encore en attente d’une première titularisation, fait notamment partie des candidats.

‎‎Une semaine où chaque choix pèsera lourd

‎‎Le calendrier va donc servir de véritable laboratoire au Stade Rennais. Après Marseille, Sturm Graz attend les Bretons en Ligue Europa avant le déplacement à Lyon. Trois rendez-vous en peu de temps, trois contextes différents et une nécessité : conserver de la fraîcheur sans perdre le fil du championnat.

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‎‎Dans ce contexte, la disponibilité de tout l’effectif constitue un avantage précieux pour Haise. Le trio offensif Blas-Lepaul-Al Tamari pourrait toutefois être reconduit contre l’OM, tandis que la défense demeure l’un des principaux secteurs où la concurrence pourrait produire ses premiers effets.