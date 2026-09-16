Accueil - PSG - OM -PSG : Le Classique pour enfin relancer Senny Mayulu ?

Le PSG se déplace à l’OM dimanche 20 septembre pour le Classique, avec Senny Mayulu dans une situation sportive devenue plus incertaine depuis le début de la saison. Après une préparation estivale marquée par le brassard de capitaine et une prolongation jusqu’en 2031, le jeune milieu espère retrouver une place plus régulière dans la rotation parisienne.

‎PSG : ‎Le paradoxe Mayulu s’installe à Paris

La suite après cette publicité

‎‎Le contraste interpelle. Senny Mayulu avait terminé la saison précédente avec un statut en pleine progression, mais son début d’exercice 2026-2027 est beaucoup plus discret. Le jeune titi n’a pas été retenu pour le déplacement du PSG à Brest. Avant cette rencontre de Ligue 1, il n’a disputé qu’une seule rencontre depuis le début de la saison.

Lire aussi : Coup de théâtre ! Le PSG lance un ultimatum à Senny Mayulu

‎‎Cette situation intervient pourtant après une période estivale particulièrement symbolique. Luis Enrique lui avait confié le brassard pendant la préparation, tandis que le PSG officialisait dans le même temps la prolongation de son contrat jusqu’en 2031. Le jeune Parisien semblait donc installé dans les plans à long terme du club. Sur le terrain, la réalité est aujourd’hui plus compliquée.

‎‎Luis Enrique pose les mots, le terrain répond

‎-L’entraîneur parisien a expliqué que la concurrence était devenue plus forte cette saison. Avant Brest, il mettait en avant la mentalité du joueur et sa capacité à rester prêt : « sa capacité à s’entraîner de la meilleure des manières pour être prêt quand l’équipe a besoin de lui », rapportait Le Parisien. Il faut donc distinguer deux éléments.

À voir

ASSE : La petite pique assumée de Kaïl Boudache aux Verts

‎ Selon Le Parisien, l’hypothèse d’une rupture entre Mayulu et Luis Enrique est écartée. En revanche, sa place dans le groupe est devenue moins évidente. La concurrence de Désiré Doué, de Dro Fernández ou encore l’arrivée de Maghnes Akliouche peuvent réduire les espaces disponibles pour un joueur dont la polyvalence constitue justement l’une des principales qualités.

‎‎De la finale européenne au banc : le drôle de virage

‎‎Le contexte permet de mesurer le chemin parcouru. Formé au club depuis ses 12 ans, Senny Mayulu compte désormais 75 apparitions et 12 buts avec l’équipe première. Il avait surtout marqué la finale de Ligue des champions 2025 contre l’Inter Milan en inscrivant le cinquième but parisien à seulement 19 ans.‎

Lire aussi : OM-PSG : Letexier au sifflet, Marseille peut s’inquiéter ?

‎La saison 2025-2026 avait également confirmé sa progression : 41 matches, 6 buts et 5 passes décisives. À 20 ans, Mayulu conserve donc une vraie marge de progression. Le Paris Saint-Germain lui a d’ailleurs renouvelé sa confiance avec un contrat courant jusqu’en 2031, preuve que son avenir reste associé au projet parisien.

‎‎OM-PSG : Marseille peut-il changer la donne ?

‎‎Le Classique arrive dans ce contexte particulier. Le PSG doit affronter l’OM au Vélodrome le 20 septembre, et cette affiche pourrait offrir à Luis Enrique plusieurs possibilités dans sa gestion du groupe. Mais une présence dans le onze ou même sur la feuille de match ne peut pas être considérée comme acquise à ce stade.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato : Vitinha ou Joao Neves ? Le Real veut piller le PSG à 125M€

À voir

FC Nantes : Waldemar Kita signe un contrat sponsor en béton

Stade Rennais-PSG : Le bras de fer se poursuit devant le CNOSF

‎‎Pour Mayulu, l’enjeu est surtout de transformer chaque opportunité en argument. À Paris, les places sont rares et la concurrence féroce. Le Classique n’effacera pas mécaniquement les dernières semaines, mais une prestation convaincante pourrait remettre le jeune milieu dans le radar sportif de son entraîneur. Et parfois, dans un effectif aussi dense, une seule soirée suffit à rallumer une lumière qui commençait à faiblir.