OM : Nouvelle sanction, Genesio écarte aussi Tadjidine Mmadi

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Une nouvelle décision forte de Bruno Genesio secoue l’Olympique de Marseille. Après Keyliane Abdallah, c’est au tour de Tadjidine Mmadi d’être envoyé en équipe réserve.

OM : Genesio frappe encore, Tadjidine Mmadi envoyé en réserve

L’Olympique de Marseille croyait tenir une victoire tranquille face au Havre. Mais après avoir mené 4-0, les Marseillais ont encaissé trois buts dans le dernier quart d’heure. Ils ont terminé la rencontre sous pression (4-3). Cette fin de match a mis Bruno Genesio hors de lui. Les entrées en jeu de plusieurs jeunes ont été particulièrement visées. Et les sanctions n’ont pas tardé.

Keyliane Abdallah a été rétrogradé en Pro2 jusqu’à nouvel ordre, selon La Provence. Et il n’est pas le seul à avoir subi le courroux de Bruno Genesio. La Minute OM sur X assure que Tadjidine Mmadi a lui aussi été mis à l’écart du groupe de Bruno Genesio. Le jeune ailier gauche de 19 ans n’a pas encore eu l’occasion de s’imposer en équipe première.

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Il compte cette trois matchs pour 32 minutes jouées, sans but ni passe décisive. Tadjidine Mmadi avait pourtant été très utilisé durant l’intersaison. Bruno Genesio lui faisait confiance depuis le début de la préparation estivale. Au point qu’Utrecht avait fait une offre proche de 5 millions d’euros pour le déloger de l’OM. Sans succès.

Une ligne de conduite ferme à l’Olympique de Marseille

Le jeune joueur est reste à l’OM où il doit se contenter d’un temps de jeu quasi inexistant. Aucune titularisation cette saison avec les Phocéens. Tadjidine Mmadi avait aussi manqué le déplacement à Troyes en raison d’une blessure contractée avec les Bleuets lors de la trêve internationale.

🚨D'après nos informations, Tadjidine Mmadi est, lui aussi, rétrogradé avec la Pro 2 de l'OM.#TeamOM pic.twitter.com/fwula7E5Yr — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 26, 2026

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille posait d’ailleurs les bases de son discours en ces termes : « Je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humilité ». Bruno Genesio a aussi précisé qu’il ne traitait pas tous ses joueurs de la même manière. « Je ne mets pas tout le monde sur la même ligne ».

Le talent ne suffit plus à garantir une place dans le groupe professionnel aux yeux de Bruno Genesio. L’attitude compte autant que la technique.

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