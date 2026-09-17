Accueil - PSG - OM-PSG : Le CUP réclame son droit au Vélodrome !

Le PSG sera privé de supporters à Marseille pour le Classique du dimanche 20 septembre 2026, après l’interdiction qui vise leur déplacement vers le Vélodrome. Le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de saisir le Conseil d’État en urgence pour contester cette situation.

OM-PSG : Après 11 d’interdiction, le CUP change de terrain

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Cette fois, le combat ne se jouera pas dans les tribunes. Le Collectif Ultras Paris a annoncé une démarche judiciaire contre l’interdiction qui empêche une nouvelle fois les supporters parisiens de rejoindre Marseille pour assister à OM-PSG. Selon Le Parisien, l’arrêté préfectoral du 28 août 2026 est directement visé par cette contestation.

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Le groupe de supporters affirme que les restrictions se répètent depuis 2015. Dans son communiqué publié sur X, le CUP dénonce « 11 ANS D’INTERDICTIONS » et annonce vouloir utiliser les voies de droit disponibles. Il demande notamment à son avocat d’engager une procédure d’urgence devant le Conseil d’État.

Le Vélodrome sans parcage parisien, encore une fois

Le prochain Classique est programmé dimanche 20 septembre à 20h45. À ce stade, les supporters du PSG ne peuvent donc pas effectuer le déplacement vers Marseille, conséquence de l’arrêté pris par les autorités. Cette situation contraste notamment avec celle du Paris FC, dont une centaine de supporters avait pu se rendre au Vélodrome le 6 septembre dernier.

Mercredi 16 Septembre 2026



Communiqué om / PARIS SG



11 ans d'interdictions ça suffit !!#LibertePourLesUltras pic.twitter.com/IaPTufZhv2 — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 16, 2026

Le CUP conteste surtout la répétition de ces interdictions. « Nous ne demandons aucun privilège. Nous demandons simplement que le droit soit respecté », affirme le collectif dans son communiqué. La procédure annoncée doit désormais déterminer si les mesures contestées peuvent être maintenues au regard des règles applicables aux déplacements de supporters.

Une bataille juridique qui dépasse le simple Classique

Le dossier s’inscrit dans un cadre juridique précis. Le Code du sport permet au ministre de l’Intérieur d’interdire le déplacement de supporters lorsque leur présence est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public. Le représentant de l’État peut également restreindre leur liberté de circulation dans certaines conditions.

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Le Conseil d’État a déjà été amené à examiner des recours concernant ce type de restrictions. En 2025, sa jurisprudence rappelait notamment que l’administration doit justifier les interdictions au regard de la réalité des risques et de leur proportionnalité. Le contexte juridique est donc loin d’être anecdotique : le CUP joue désormais une partie importante en dehors de la pelouse.

Le Paris SG face à un dossier qui pourrait faire jurisprudence

Pour le club parisien et ses supporters, l’enjeu dépasse la seule rencontre de septembre. Le CUP met en avant onze années d’interdictions répétées et affirme que « six préfets se sont succédé, sans qu’aucun véritable dialogue ne soit instauré avec nous ». Cette position appartient au collectif et doit être distinguée de l’appréciation juridique qui sera faite par le juge.

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Reste une question centrale : le Conseil d’État donnera-t-il suite à cette contestation et, surtout, dans quels délais ? Pour l’heure, aucune décision judiciaire favorable au CUP n’est acquise. Une chose est certaine : alors que le PSG et l’OM s’apprêtent à renouer avec leur rivalité sur le terrain, une autre bataille se joue désormais devant la justice administrative.