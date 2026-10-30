Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Le discours de Poirier sur l’ASSE fait grincer des dents

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Battu par l’ASSE (1-0), le FC Nantes n’a pas fait changer d’avis Grégory Poirier. Ce jeudi, en conférence de presse avant la réception de Clermont, l’entraîneur des Canaris a de nouveau publiquement défendu la prestation de ses joueurs, alors que le FCN végète à la 15e place de Ligue 2 et sèche régulièrement devant le but, faute de solutions.

FC Nantes : À Geoffroy-Guichard, une défaite que Poirier refuse de noircir

Rien n’y fait, Grégory Poirier campe sur son analyse, quitte à passer pour têtu. Dès le coup de sifflet final, il jugeait encourageante la prestation de ses joueurs face à l’ASSE, leader de Ligue 2, et l’entraîneur du FC Nantes l’a redit aux journalistes sans changer une virgule.

Difficile pourtant d’ignorer le score et le peu de situations dangereuses que son équipe a su créer. Il est même allé plus loin, jeudi, devant la presse : « Je pense qu’on fait un super match à Saint-Étienne et on ne peut rien nous reprocher ».

Ses propos ne laissent aucune place au doute et traduisent une vraie confiance dans le travail quotidien de son groupe. Reste à savoir si une partie des supporters nantais, elle, y souscrira, au vu du classement. Pas Emmanuel Merceron en tout cas.

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L’Insider ne semble pas gober cette prise de position du technicien. « J’aime bien Poirier à la base, mais là si c’est ça qu’il attend du #FCNantes avec un budget top 3 L2, à Noël il n’est plus là. (oui oui on a joué le leader, mais on a que 2 occaz en fait.) », a-t-il écrit sur le réseau social X.

Une solidité défensive qui ne règle pas le problème offensif

Soyons honnêtes ! Geoffroy-Guichard n’est jamais un déplacement facile pour une équipe de Ligue 2. L’ASSE, leader du championnat, jouait devant son public, dans une ambiance bouillante, avec des attaquants capables de décider seuls d’un match. Dans ce cadre, la résistance nantaise a de quoi réjouir le staff, du moins en partie.

Mais limiter la casse n’est pas un projet sérieux pour un club de la taille du FC Nantes. Le manque d’occasions franches et la difficulté à peser dans le camp adverse sont des défauts que Grégory Poirier devra corriger vite, sans plus attendre. Bien défendre ne dispense pas de menacer l’autre, aussi simple que cela paraisse. Et c’est précisément sur ce terrain que les Canaris sont attendus.

Un budget de 30 millions d’euros qui impose davantage d’ambition

L’argent relève encore le niveau d’exigence autour de la formation nantaise. Pour l’exercice 2026-2027, le budget global du FC Nantes est estimé à environ 30 millions d’euros, ce qui classe les Canaris parmi les équipes les mieux dotées de Ligue 2, tout juste derrière l’AS Saint-Étienne et ses quelque 35 millions annoncés.

L’écart de moyens avec les Verts reste mince au regard des ambitions affichées par les deux clubs, et il souligne surtout ce que l’on attend du projet nantais. Avec une telle enveloppe, se contenter de résister dignement aux équipes de tête serait trop court. Nantes doit aussi progresser dans le jeu, se créer davantage d’occasions et, concrètement, prendre des points au classement.

Clermont, premier rendez-vous pour transformer les discours en actes

Après dix journées de championnat, 15e place, huit points seulement : le bilan met Grégory Poirier dans une position délicate. Rien n’indique pour l’instant une rupture proche entre lui et sa direction, mais un entraîneur se juge d’abord à ses résultats, et ceux-ci ne plaident guère en sa faveur.

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La réception de Clermont à la Beaujoire offre donc une première occasion de répondre aux interrogations. Les Canaris devront désormais montrer plus d’initiative, se procurer des occasions et, surtout, gagner enfin des points.

Grégory Poirier garde des arguments pour défendre son travail, mais son discours sur Saint-Étienne ne tiendra pas indéfiniment lieu de bilan. Les supporters, eux, veulent des faits, et ils les veulent sur la pelouse.