LOSC-RC Lens (3-0) : Une victoire change tout pour l’Europe

Le match Lille OSC-RC Lens s’est soldé par une brillante victoire 3-0 des Dogues lors de 28e journée de Ligue 1. La voix vers l’Europe s’ouvre ainsi grandement pour le LOSC, désormais à la prise avec l’OM pour capitaliser sur son succès.

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Samedi, Lille OSC affrontait le RC Lens dans le cadre de la 28e journée du championnat. Les Dogues ont infligé une lourde et sérieuse défaite 3-0 à leurs voisins lensois dans le derby du Nord. Le festival de buts des Lillois a débuté avec Hákon Arnar Haraldsson, à la 44e minute de la rencontre. Au retour des vestiaires, à la 49e minute, Félix Correia a alourdi le score en mettant à plat le moral des joueurs du RCL. Matías Fernández-Pardo n’est pas en reste puisqu’il a donné le coup de grâce à Lens à la 58e minute du match. Par la suite, Lille a assuré tranquillement le service après-vente avec une belle protection de son acquis.

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Pour une saison débutée avec des doutes, Lille a bien remonté la pente et cette victoire renforce l’embellie. Les consignes de Bruno Genesio ont été bien appliquées par ses joueurs qui restent à la maison avec 3 bons points qui les mêlent à la course au podium. Bruno Génésio, en réalisant cette percée, confirme bien sa dimension d’entraîneur de qualité et de technicien doté d’une grande expérience. En se rapprochant du RC Lens qu’il seconde désormais au classement, le LOSC vise une domination du derby du Nord, mais avant tout une place pour l’Europe.

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Grâce à ce succès, Lille est 3e de Ligue 1 avec 50 points. Cette percée du LOSC augmente la pression sur les candidats déclarés à l’Europe : OM, Monaco et l’Olympique Lyonnais. Pour ce qui est de la lutte pour le titre, le suspense est moins fort car le PSG, avec son effectif taillé pour la Ligue des champions, ne devrait rien concéder à ses poursuivants directs. Ce succès des Lillois dans le derby du Nord met aussi en avant la qualité de l’effectif lillois avec des joueurs de plus en plus complémentaires et aguerris.

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Ce résultat, sans véritablement redistribuer les cartes pour le titre, fait entrer une nouvelle entité, le LOSC, dans la course pour le podium. Sous réserve du résultat de l’Olympique de Marseille qui va défier l’AS Monaco, le LOSC prend là une belle option de compter dans cette fin de saison qui s’annonce épique.

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Même si la victoire lance Lille dans la course à une qualification pour la Ligue des champions, le RC Lens ne perd pas pour autant ses chances de finir vice-champion de France. L’objectif des lensois cette saison était de créer la surprise en profitant des revers éventuels du PSG. Ils pourraient se contenter d’une place de vic-champion au regard de la force du Paris Saint-Germain dans cette Ligue 1. Pour fixer le cadre, le multiple champion de France devra se rassurer en battant son prochain adversaires.