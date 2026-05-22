Mercato : Ça brûle entre le RC Lens et l’OL pour une pépite

Le RC Lens s’active sur la piste Melayro Bogarde, milieu du LASK Linz, suivi depuis plusieurs mois par l’Olympique Lyonnais. Le club artésien entre désormais dans la concurrence avec le LOSC et le RC Strasbourg.

Mercato RC Lens : Une bataille à quatre pour Melayro Bogarde

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Selon le journaliste Lorenzo Lepore, l’Olympique Lyonnais suit Melayro Bogarde, 23 ans depuis un long moment. Le club rhodanien garde un œil attentif sur le milieu néerlandais, mais sa situation financière reste un frein majeur. L’OL devra en effet vendre avant de pouvoir recruter cet été, une contrainte qui ouvre la porte à la concurrence, notamment du côté des clubs de Ligue 1.

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Dans ce contexte, le RC Lens, le LOSC et le RC Strasbourg surveillent de près l’évolution du dossier et envisagent de passer à l’action si l’opportunité se confirme. Cette saison, le joueur totalise 28 rencontres disputées en Bundesliga, pour 1 but et 5 passes décisives, confirmant son importance dans le dispositif autrichien.

Bogarde, un profil complet qui séduit les recruteurs

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Formé à Feyenoord puis passé par Hoffenheim, Melayro Bogarde s’est imposé au LASK Linz comme un élément important de l’entrejeu. Utilisé principalement en sentinelle, il peut également évoluer en défense centrale ou dans un rôle plus axial, grâce à sa qualité de relance et son impact dans les duels.

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Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur est estimé à environ 6 millions d’euros par le LASK Linz. Une somme jugée accessible par plusieurs clubs français, dont le RC Lens, qui espère profiter de sa stabilité sportive et de son projet pour tenter de devancer l’OL. Le dossier s’annonce donc très disputé à l’approche du mercato estival.