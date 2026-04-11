‎Mercato ASSE : Très courtisé par KSV, il veut claquer la porte

‎‎Courtisé depuis des mois par l’ASSE, Grégory Lorenzi semble plus proche que jamais d’un départ du Stade Brestois 29. Derrière les sollicitations, une bataille stratégique s’intensifie, où l’AS Saint-Étienne pourrait bien ne pas avoir le dernier mot.

‎‎Mercato ASSE : Lorenzi prêt à quitter Brest, une aubaine pour KSV ?

‎Depuis 2016, Grégory Lorenzi a patiemment construit l’ascension du club breton, transformant Brest en une place forte du championnat. Son travail méticuleux, mêlant flair sur le marché et stabilité interne, a culminé avec une qualification historique en Ligue des champions. ‎Cette réussite n’a pas échappé aux cadors français.

Plusieurs clubs ont sondé le dirigeant, séduits par sa capacité à bâtir sur le long terme. Une compétence rare dans un football souvent dominé par l’urgence des résultats. ‎L’intérêt de l’ASSE pour Lorenzi n’est pas nouveau. Les dirigeants stéphanois avaient envisagé de lui confier les clés du projet sportif afin de redynamiser leur structure. Mais le maintien de Loïc Perrin a refroidi cette piste.

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‎Aujourd’hui, la question est simple : Saint-Étienne peut-il encore revenir dans la course ? La réponse est non à court terme. Le club semble avoir stabilisé son organigramme, réduisant fortement ses marges de manœuvre.

‎Nice accélère et prend l’avantage

‎Dans l’ombre, l’OGC Nice avance ses pions avec méthode. Le projet niçois, ambitieux et structuré, correspond parfaitement au profil de Lorenzi, attiré par des perspectives européennes solides. ‎Concrètement, Lorenzi veut-il quitter Brest ? Oui, la tendance est clairement à un départ cet été, tant les sollicitations sont pressantes et les défis ailleurs séduisants. Pour Brest, ce serait un tournant majeur : remplacer un tel stratège relève du casse-tête, preuve que sur le mercato, les dirigeants sont parfois les recrues les plus difficiles à remplacer.