Mercato ASSE : Deux talents enrôlés dans la discrétion

L’ASSE s’est renforcée en interne en attendant l’ouverture officielle du mercato d’été. Deux jeunes joueurs prêtés et ayant évolué avec la Réserve ont été engagés.

Mercato : Le sort de Kanté et de Soumahoro scellé en attendant la fin de la saison

La suite après cette publicité

L’ASSE va se pencher sur deux dossiers prioritaires dès la fin de la saison. Ceux concernant Abdoulaye Kanté (International Espoirs ivoirien) et Aboubaka Soumahoro (Franco-Ivoirien). Prêtés aux Verts jusqu’en juin 2026, leurs prêts sont assortis d’une option d’achat.

Si les Stéphanois sont promus en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures va lever l’option d’achat du premier, comme nous l’avons déjà annoncé. Il a gagné sa place dans l’équipe de Philippe Montanier.

À voir

Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un renfort débarque à Rennes

En revanche, le deuxième devrait rejoindre son club d’origine, Hambourg SV. Débarqué officiellement à l’AS Saint-Etienne le 2 février 2026, il n’a pas joué la moindre minute avec les Verts.

Option d’achat levée pour Baalal et Sissoko à Saint-Etienne

La suite après cette publicité

Dans l’attente de l’ouverture du mercato estival, les décideurs stéphanois ont scellé le sort d’Adam Baalal (19 ans) et Modibo Sissoko. Prêtés au club ligérien avec option d’achat, ils ont plutôt évolué avec l’équipe B. Grâce à leurs performances, ils ont retenu l’attention du staff technique. Ils restent donc à l’ASSE, selon les informations de Peuple-Vert.

Présent dans le groupe contre Rodez AF lors du play-off 2, Adam Baalal (milieu offensif) a décroché un contrat longue durée de quatre saisons. Quant à Modibo Sissoko (milieu de terrain), l’ASSE lui offert un contrat d’une saison supplémentaire, « afin de poursuivre son développement sous les couleurs stéphanoises », comme le souligne le média spécialisé.

Qui sont Adam Baalal et Modibo Sissoko ?

Adam Baalal a rejoint les Verts au mercato hivernal, en provenance de l’Union Touarga du Maroc. Il est international U20 marocain. Il a été auteur de deux buts en sept matchs disputés avec la Réserve. Il n’a certes pas joué avec l‘Équipe professionnelle, mais il s’est entraîné dans le groupe de Philippe Montanier.

Lire aussi sur l’ASSE :

‎ASSE-OGC Nice : La LFP va confirmer un énorme coup dur

Mercato ASSE : Décision prise, un roc va rester à Saint-Étienne

À voir

Mercato OM : Une vente XXL programmée à Marseille

Quant Modibo Sissoko, il est arrivé de Guidars FC au Mali en septembre 2024. Cependant, il est un ancien pensionnaire de la célèbre Académie Jean-Marc Guillou de Bamako. L’Espoir malien a disputé douze rencontres avec l’équipe de Sylvain Gibert cette saison. Il a été conservé grâce à son fort potentiel d’après la source.