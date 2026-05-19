Mercato : le Stade Rennais prépare un coup XXL à 0€

Les dirigeants du Stade Rennais sont chauds pour déloger un meneur de jeu du LOSC. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato Stade Rennais : Nabil Bentaleb attendu à Rennes cet été ?

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Le Stade Rennais tient peut-être déjà un joli coup pour cet été. Les dirigeants bretons ciblent Nabil Bentaleb, le métronome du LOSC. L’international algérien sera totalement libre en juin prochain, ce qui permettra à Rennes de l’enrôler sans verser la moindre indemnité de transfert à Lille.

C’est une opportunité financière en or que le club breton ne veut pas laisser filer. Le profil de l’Algérien séduit le staff technique. À 31 ans, Bentaleb possède une immense expérience du football européen. Les recruteurs rennais apprécient grandement sa qualité technique. Il a le profil idéal pour devenir le patron de l’entrejeu et encadrer les jeunes talents de l’effectif.

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Mais la concurrence s’annonce rude sur ce dossier. Besiktas suit également la situation du joueur de très près. Le club turc pourrait formuler une offre rapidement pour doubler les Bretons. Pour devancer ce rival d’Istanbul, Rennes devra se montrer très convaincant et agir sans attendre.

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Il faut dire que le milieu de terrain sort d’une saison remarquable dans le Nord. Bentaleb a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues, malgré une concurrence interne très forte chez les Dogues. Ses statistiques confirment sa grande forme. Il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Ce statut de joueur cadre se vérifie aussi en sélection nationale, où il compte 57 capes et 6 buts sous le maillot de l’Algérie. Le Stade Rennais cherche un leader d’expérience. Bentaleb cherche un nouveau défi.