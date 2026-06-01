Après la réclamation de l’ASSE, l’annonce de Rivère

‎L’ASSE espérait faire entendre sa voix après les barrages face à l’OGC Nice. Mais les premiers retours venus de la Côte d’Azur ne vont pas dans le sens des Verts, alors que la polémique autour de la participation d’Ali Abdi continue d’alimenter les discussions.

‎ASSE : Une réclamation qui passe mal à Nice

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‎Le barrage entre l’ASSE et l’OGC Nice n’a pas seulement livré son verdict sur le terrain. Après le succès niçois lors du match retour, une autre bataille s’est engagée en coulisses. Les dirigeants stéphanois ont contesté la présence d’Ali Abdi lors de cette double confrontation, estimant que le défenseur tunisien n’aurait pas dû participer à la rencontre.

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‎Cette initiative a rapidement provoqué une réaction du côté niçois. Dans un contexte déjà tendu par une saison particulièrement éprouvante, les responsables azuréens ont accueilli cette démarche avec beaucoup d’agacement. Le sujet est devenu l’un des symboles d’une année où, selon les dirigeants du Gym, les obstacles se sont multipliés jusqu’au bout.

‎Jean-Pierre Rivère ne cache pas son irritation

‎Invité à s’exprimer au micro d’En Vert et Contre Tous, Jean-Pierre Rivère a livré un témoignage marqué par l’émotion. Le président niçois a d’abord rappelé la difficulté de l’exercice vécu par son club : « Ça a été une saison très, très compliquée. On a eu pas mal de vents contraires comme ce soir. »

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‎Puis il a évoqué directement la contestation stéphanoise avec une certaine amertume. « Encore aujourd’hui, on reçoit une réclamation de Saint-Étienne qui considérait qu’Ali Abdi n’avait pas le droit de jouer l’aller. On n’a pas trouvé ça très fair-play. Ils vont comprendre que, malheureusement, cette réclamation ne sera pas recevable », a-t-il déclaré.

‎Le maintien comme soulagement, l’avenir comme chantier

‎Au-delà de cette affaire, Jean-Pierre Rivère a surtout insisté sur l’immense soulagement ressenti après le maintien. « Ce club mérite d’être en Ligue 1 », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que la saison restera comme un avertissement pour l’institution. ‎Le dirigeant, qui a confirmé qu’il ne devrait plus être présent pour la suite du projet, estime que cette campagne doit servir de leçon.

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« Il faut redevenir un club comme on l’a été par le passé », a-t-il ajouté. Derrière cette phrase se cache une volonté de reconstruction profonde après un exercice marqué par les doutes, les erreurs et une lutte pour le maintien que peu de supporters niçois imaginaient vivre il y a encore quelques mois.