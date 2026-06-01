ASSE en Ligue 2 : Une annonce capitale tombe pour les Verts

L’ASSE commence déjà à regarder vers l’avenir pendant que les Verts continuent de digérer la déception des barrages. Une information importante concernant la préparation de la prochaine saison en Ligue 2 vient en effet d’émerger, et offre un premier repère aux supporters de Saint-Etienne.

‎ASSE : Un rendez-vous déjà fixé pour la reprise à Saint-Etienne

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‎Après l’échec face à l’OGC Nice lors des barrages d’accession, les Verts savent désormais à quel moment ils devraient retrouver les terrains d’entraînement. Selon les informations du média spécialisé En Vert et Contre Tous, la reprise est programmée pour le 1er juillet au Centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat.

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‎Cette date a déjà été communiquée aux joueurs et constitue le point de départ du nouveau projet sportif. Dans un club où chaque détail est observé avec attention, ce calendrier permet d’amorcer la préparation estivale et de tourner progressivement la page d’une saison frustrante.

‎L’incertitude demeure autour du banc

‎Si la reprise se dessine, une question importante reste toutefois sans réponse. L’avenir de Philippe Montanier n’est pas encore définitivement tranché alors que son contrat arrive à échéance le 30 juin. ‎Cette situation donne une dimension particulière à cette annonce.

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Car au-delà du simple retour à l’entraînement, l’ASSE doit rapidement clarifier sa direction sportive. L’expérience montre que les clubs qui visent la remontée en Ligue 1 gagnent souvent un temps précieux lorsqu’ils abordent la préparation avec un projet technique déjà stabilisé.