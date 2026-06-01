Mercato PSG : Luis Enrique déniche une machine à but

Après le sacre en Ligue des Champions, les dirigeants du PSG se concentrent déjà sur le mercato estival. Le coach Luis Enrique donne son feu vert pour l’arrivée d’un buteur français.

Mercato PSG : Luis Enrique lorgne un crack de Premier League

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Le PSG cherche activement un grand numéro 9. En effet, Gonçalo Ramos pourrait quitter le club cet été. Son statut de remplaçant ne lui convient plus. Pour le remplacer, Paris ciblait Julian Alvarez. Mais ce dossier s’est refroidi.

Selon les informations du journal L’Équipe, Paris a freiné les discussions. Les dirigeants français doutent de la motivation réelle de l’attaquant. De son côté, le joueur de l’Atlético de Madrid privilégie un transfert au FC Barcelone en cas de départ. Le Paris SG fonce donc sur une autre piste. Le quotidien sportif évoque un intérêt pour Eli Junior Kroupi. Ses statistiques : 13 buts en 33 matchs cette saison.

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Le transfert s’annonce toutefois coûteux. Acheté pour 13 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant de 19 ans a vu sa valeur marchande exploser. Les Cherries réclament désormais 92 millions d’euros pour libérer leur pépite. Les plus grands clubs anglais s’activent aussi sur le dossier. Malgré cette forte concurrence, le trio Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique valide totalement son profil.

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L’ancien Lorientais possède toutes les qualités recherchées par le staff parisien. Il est jeune, talentueux et Français. De plus, sa polyvalence s’avère être un atout majeur pour l’effectif. Capable d’évoluer en position de numéro 9, il peut également jouer sur les ailes. Le projet parisien séduit fortement le joueur et son entourage. Paris a donc toutes ses chances dans ce dossier XXL.