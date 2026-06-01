Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce crack nigérian ?

Le Stade Rennais négocie un deal en Suède en vue du prochain mercato estival. Un cador anglais joue les trouble-fêtes.

Mercato : Le Stade Rennais prêt à casser sa tirelire pour Zadok Yohanna ?

La suite après cette publicité

Le nom de Zadok Yohanna circule sur le marché des transferts. À 18 ans, l’ailier de l’AIK attire déjà les regards des plus grands clubs européens, dont le Stade Rennais. Rapide, imprévisible dans ses dribbles et redoutable en un contre un, le jeune Nigérian impressionne.

Formé à l’Ikhon Allah Academy puis arrivé à l’AIK en 2025, Yohanna a conquis la Suède en quelques mois. Ses performances en Allsvenskan n’ont pas échappé aux recruteurs, notamment ceux du Stade Rennais, qui suivent sa progression depuis plusieurs mois. Mais le club breton se heurte désormais à une rude concurrence.

D’après Sport Expressen, Brighton prépare une offensive estimée à 23 millions d’euros pour recruter le prodige dès cet été. Une opération qui pourrait entrer dans l’histoire du championnat suédois. Si elle se concrétise, elle dépasserait le transfert record de Lucas Bergvall vers Tottenham, conclu pour environ 20 millions d’euros.

À voir

Mercato OM : Lorenzi tente une surprise à 0€ en Angleterre

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais répond cash à un club italien

Et les prétendants ne manquent pas. Le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen, le Real Madrid ou encore Chelsea auraient également manifesté leur intérêt. Une telle liste confirme l’immense cote dont bénéficie aujourd’hui le joueur sur le marché.

L’AIK, de son côté, se retrouve en position idéale pour négocier. Le club suédois espérerait récupérer près de 25 millions d’euros. Un montant qui reste accessible pour Brighton, mais qui semble beaucoup plus difficile à envisager pour Rennes.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Le Stade Rennais scelle l’avenir de trois cadres

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique déniche une machine à but

Mercato : Rude bataille entre l’ASSE et le Stade Rennais

Car malgré le potentiel évident de Zadok Yohanna, investir une telle somme sur un joueur encore peu expérimenté représente un risque important. Le talent est là, personne ne le conteste. En revanche, sa capacité à s’imposer immédiatement dans l’un des grands championnats européens demeure une inconnue.