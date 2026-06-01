Mercato PSG : Oubliez Alvarez, Campos s’attaque à Kroupi

‎Le PSG prépare déjà l’avenir de son attaque et vise un profil très suivi sur le mercato. Alors que la piste qui mène à Julian Alvarez semble perdre de son intensité, le club de la capitale concentre désormais une partie de son attention sur Éli Junior Kroupi, l’un des plus grands espoirs du football français.

‎Mercato PSG : Kroupi, une pépite française qui attire les regards

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‎À seulement 19 ans, Éli Junior Kroupi continue de franchir les étapes à une vitesse remarquable. Formé à Lorient, l’attaquant s’est forgé une réputation de joueur capable de faire basculer une rencontre grâce à sa mobilité, sa technique et son intelligence de jeu. Des qualités qui séduisent naturellement les plus grands clubs européens.

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‎Selon les informations rapportées par L’Équipe, le PSG surveille avec attention l’évolution du jeune Français. Cette marque d’intérêt n’a rien d’un hasard. Depuis plusieurs saisons, les dirigeants parisiens cherchent à bâtir un effectif mêlant expérience et jeunesse, avec une attention particulière portée aux meilleurs talents issus de la formation française.

‎Le changement de stratégie du PSG se confirme

‎Longtemps associé à Julian Alvarez, Paris semble aujourd’hui adopter une approche différente. Le dossier de l’international argentin aurait nettement ralenti. D’après L’Équipe, les décideurs parisiens ne seraient pas totalement convaincus par la volonté du joueur de rejoindre le championnat français.

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‎Dans ce contexte, Kroupi apparaît comme une alternative cohérente et surtout compatible avec la nouvelle philosophie du club. Après les recrutements de Désiré Doué et Bradley Barcola, le PSG poursuit une politique qui consiste à attirer les meilleurs jeunes éléments avant qu’ils ne deviennent financièrement inaccessibles.

‎Une concurrence déjà féroce sur le marché

‎Le principal défi parisien ne réside toutefois pas dans l’intérêt porté au joueur, mais dans la concurrence qui l’entoure. Plusieurs formations européennes suivent également le dossier de très près. Chaque prestation réussie du jeune attaquant contribue à renforcer son attractivité sur le marché.

‎Cette situation pourrait rapidement provoquer une hausse de sa valeur. C’est précisément ce scénario que le PSG cherche à éviter. En se positionnant dès maintenant, Luis Campos tente d’anticiper l’explosion définitive d’un joueur dont le potentiel est unanimement salué par les recruteurs alors qu’il joue encore à Bournemouth.

‎La vision de Campos derrière le dossier Kroupi

‎Au-delà du simple recrutement, cette piste révèle une tendance forte du projet parisien. L’époque où le PSG multipliait les paris sur des stars confirmées semble progressivement laisser place à une politique davantage tournée vers le développement de jeunes talents capables de grandir au sein du club. ‎C’est d’ailleurs ce qui rend le dossier Kroupi particulièrement intéressant.

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Paris ne cherche pas seulement un attaquant supplémentaire. Le double champion d’Europe veut identifier aujourd’hui les joueurs susceptibles de devenir les têtes d’affiche de demain. Selon les informations de L’Équipe, l’intérêt est réel. Reste désormais à savoir si le PSG parviendra à prendre de vitesse une concurrence de plus en plus nombreuse sur ce dossier prometteur.