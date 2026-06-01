Mercato OM : Lorenzi tente une surprise à 0€ en Angleterre

Le mercato d’été s’annonce déterminant à l’OM, où les grandes manœuvres ont déjà commencé en coulisses. Chargé de redessiner les contours de l’effectif olympien, Grégory Lorenzi semble avoir identifié une piste séduisante en Angleterre avec un jeune défenseur promis à un avenir intéressant, disponible sans indemnité de transfert.

‎Une nouvelle méthode pour reconstruire l’OM

La suite après cette publicité

‎À la Commanderie, le changement ne concerne pas seulement les joueurs. L’arrivée prochaine de Grégory Lorenzi marque aussi le début d’une nouvelle approche sur le marché des transferts. Dans un contexte économique qui impose de la rigueur, chaque euro compte et les opportunités deviennent des priorités.

Lire aussi : Mercato OM : Les futures recrues reçoivent un message fort

À voir

Après la réclamation de l’ASSE, l’annonce de Rivère

‎Le nouveau patron du secteur sportif marseillais connaît parfaitement les contraintes de la construction d’un effectif compétitif avec des moyens limités. Son expérience acquise à Brest lui a permis de développer un réseau efficace et une capacité à repérer des profils avant leur explosion médiatique. C’est précisément dans cette logique qu’une piste anglaise attire aujourd’hui l’attention.

‎Mercato OM : Sam Amissah, le coup de maître de Lorenzi ?

‎Selon les informations révélées par l’insider Calum Campbell sur X, Marseille suit avec intérêt Sam Amissah. Âgé de seulement 19 ans, le défenseur de Fulham arrive au terme de son contrat à la fin du mois de juin et pourrait donc changer de club sans générer la moindre indemnité. ‎Le dossier est loin d’être anodin.

Lire aussi : OM : 50M€ ! Un jackpot tombé du ciel pour McCourt

Le jeune international anglais U19 possède un profil très recherché dans le football moderne. Solide dans les duels, capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, il présente une polyvalence qui séduit de nombreux recruteurs. Cette situation a d’ailleurs éveillé l’intérêt de plusieurs formations majeures de Premier League, notamment Chelsea, Arsenal et Manchester United.

‎L’argument marseillais face aux géants anglais

‎Sur le papier, l’OM ne dispose pas de la puissance financière de ses concurrents britanniques. Pourtant, le club phocéen possède une carte capable de faire réfléchir un jeune joueur en quête de progression : le temps de jeu. ‎Dans les grands clubs anglais, les espoirs prometteurs doivent souvent patienter derrière des effectifs remplis d’internationaux confirmés.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Grégory Lorenzi déniche un roc albanais pour l’OM

À voir

Mercato PSG : Oubliez Alvarez, Campos s’attaque à Kroupi

INFO Mercato: Le vestiaire de l’OM attend déjà Bruno Genesio

À Marseille, la perspective est différente. Un talent capable de convaincre rapidement peut obtenir des responsabilités importantes et accélérer sa progression. C’est précisément ce levier que Lorenzi cherche à utiliser. ‎Cette stratégie traduit une vision claire : bâtir une équipe compétitive en anticipant les talents de demain plutôt qu’en participant aux enchères du présent.