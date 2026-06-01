Mercato : Surprise ! Il réclame son départ du Stade Rennais

‎Le Stade Rennais pourrait perdre l’un de ses renforts les plus importants du mercato moins d’un an après son arrivée. Breel Embolo, dont le rôle s’est réduit au fil des mois, souhaite désormais tourner la page et chercher un nouveau défi.

‎Une aventure bretonne qui n’a jamais vraiment décollé pour Embolo

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‎Lorsque Breel Embolo a posé ses valises en Bretagne, les attentes étaient considérables. Recruté pour apporter son expérience et son impact physique à l’attaque rennaise, l’international suisse incarnait l’une des pièces maîtresses du nouveau projet sportif. ‎Les chiffres ne sont pourtant pas catastrophiques.

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Avec huit buts et trois passes décisives en Ligue 1, l’ancien Monégasque a rempli une partie de sa mission. Mais dans le football moderne, les statistiques ne racontent pas toujours toute l’histoire. L’intégration tactique du joueur est rapidement devenue un sujet sensible.

‎Franck Haise a changé la hiérarchie

‎Au fil de la saison, les choix de Franck Haise ont dessiné une nouvelle tendance. L’entraîneur rennais privilégie des attaquants capables de multiplier les courses, d’exercer un pressing constant et de participer intensément aux transitions. ‎Cette philosophie a ouvert un boulevard à Esteban Lepaul, devenu progressivement une référence offensive du collectif rennais.

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Dans le même temps, Embolo a vu son statut évoluer vers celui d’option de fin de match. Une situation difficile à accepter pour un joueur habitué à occuper le devant de la scène.

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‎À l’approche de la Coupe du monde, le Suisse ne souhaite pas passer une nouvelle saison dans un rôle secondaire. Ses représentants explorent donc activement plusieurs solutions afin de lui permettre de retrouver un statut de titulaire régulier. ‎Selon les informations d’Ouest-France, plusieurs clubs de la Saudi Pro League suivent le dossier avec attention.

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Rennes ne semble pas fermé à un départ et aurait fixé son prix autour de 12 millions d’euros. Pour les formations saoudiennes, une telle somme reste largement accessible. Pour le club breton, ce transfert permettrait de récupérer une grande partie de son investissement initial tout en libérant de la place pour poursuivre la reconstruction de son secteur offensif.