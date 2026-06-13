Mercato SRFC : Une mauvaise nouvelle tombe pour Rennes  

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Le SRFC doit oublier Lucas Chevalier. Alors que le club breton surveillait de près le gardien du PSG, le dossier vient de connaître un arrêt.

Mercato SRFC : Lucas Chevalier échappe à Rennes !

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Lucas Chevalier s’éloigne du SRFC. Courtisé pour ce mercato estival, le portier de 24 ans semblait sur le départ ces dernières semaines. Sa situation à Paris devenait intenable. Matvey Safonov lui barrait la route, le cantonnant au rôle de doublure. Face à ce manque de temps de jeu, le gardien français voulait claquer la porte, et Rennes s’était positionné parmi les courtisans les plus sérieux.

Mais selon les révélations du compte ParisTeam, souvent très fiable sur l’actualité parisienne, Lucas Chevalier veut finalement rester au Paris SG. Ce choix contredit totalement les rumeurs de départ qui circulaient depuis des mois autour de l’ancien Lillois.

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Le coup est dur pour Rennes. Les dirigeants bretons cherchaient un nouveau gardien de but. Le nom de Chevalier était coché. L’international tricolore connaît la Ligue 1, possède un gros potentiel et affiche une marge de progression idéale pour le projet rennais. Mais il a pris une autre décision.

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Reste à savoir si la direction parisienne validera ce choix. Relégué sur le banc durant la seconde partie de saison, Lucas Chevalier ne restera pas à n’importe quel prix ; il réclame des garanties sportives à ses dirigeants. À Rennes, le temps presse déjà. Cette volte-face force la cellule de recrutement à explorer d’autres pistes. Le dossier semble clos en Bretagne.