OL : La réponse choc d’Endrick à la polémique avec Fonseca

Endrick a été doublement décisif lors de la victoire de l’OL contre le PSG à Paris. Plus impliqué depuis qu’il a été recadré par Paulo Fonseca, le jeune attaquant assure qu’il n’y a aucune polémique entre lui et l’entraîneur.

OL : Endrick grondé par Fonseca après Angers

Passé à côté de plusieurs matchs consécutifs, après sa double passe décisive lors de la défaite de l’OL à Marseille, Endrick avait été réprimandé par Paulo Fonseca. Ses mauvais choix, son jeu trop parfois personnel et sa nonchalance pendant le repli défensif ont fait perdre des points au club rhodanien, contre le Paris FC (1-1), le Havre (0-0) et aussi la défaite face à l’AS Monaco (2-1).

« Je ne suis pas satisfait du match d’Endrick », avait lâché le coach portugais, après le nul de Lyon à Angers (0-0). « Je pense qu’il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis pas ici pour casser, mais j’en attends plus d’un joueur comme lui. Il a l’obligation de faire plus, nous en avons besoin », avait-il expliqué ensuite.

Le Brésilien fait tomber le PSG et savoure son but

Et le déclic est parti de ces reproches au jeune attaquant. Il a délivré une passe décisive contre le FC Lorient (2-0) et il a fait chuter le PSG (2-1), dimanche au Parc des Princes, grâce à un but et une passe décisive.

A l’issue de la rencontre, Endrick était très heureux de sa prestation. « C’était un match très important pour moi, je suis très content. Pour mon but, pour la passe décisive et pour tout le reste. […]. Ce but a beaucoup aidé l’équipe et j’en suis très heureux », a-t-il déclaré.

Endrick : « Il n’y a aucun souci avec le coach, il m’a parlé et je réponds sur le terrain »

Le Brésilien de 19 ans est ensuite revenu sur son recadrage par Paulo Fonseca. Il avoue qu’il n’est pas remonté contre l’entraîneur. « Il n’y a aucun souci avec l’entraîneur. Il m’a parlé, et je ne suis jamais énervé contre le coach parce que je sais qu’il a des choix à faire. Moi, je me réfugie dans le travail et je ne me mets pas en colère. Je réponds sur le terrain et, contre Lorient, j’ai répondu en seconde période », a-t-il rappelé.

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Pour rappel, Endrick avait démarré le match face aux Merlus sur le banc de touche. Il était entré en jeu en deuxième période, à la place de Steeve Kango.