Mercato OM : Feu vert pour ce gros transfert à Marseille

La décision est prise à Marseille. Le gardien de but Geronimo Rulli va quitter l’OM lors du prochain mercato estival.

Mercato OM : Geronimo Rulli poussé vers la sortie cet été

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L’été s’annonce brûlant à l’OM. Sans Ligue des champions, le club marseillais prépare une cure d’austérité. À Marseille, les dirigeants veulent alléger la masse salariale lors du prochain mercato estival. Plusieurs cadres sont poussés vers la sortie. Geronimo Rulli fait partie des premiers concernés.

Le gardien argentin sort d’une saison 2025-2026 compliquée. Or, tout avait bien commencé. Solide durant les premiers mois, l’ancien portier de l’Ajax a ensuite sombré, comme le reste de l’équipe. Les erreurs se sont accumulées. La confiance aussi a fini par disparaître. Aujourd’hui, son départ semble presque acté en interne.

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Sous contrat jusqu’en 2027, Geronimo Rulli pourrait désormais rentrer en Argentine. Le champion du monde 2022, âgé de 34 ans, conserve une vraie cote en Amérique du Sud malgré une saison éprouvante sur le plan mental. Arrivé à l’été 2024 contre quatre millions d’euros, l’international argentin aux sept sélections n’a pas convaincu cette saison.

À Marseille, le climat reste tendu. Les mauvais résultats de la deuxième partie de saison ont empêché le club de valider le ticket pour la prochaine C1. Dans ce contexte, aucun joueur ne semble intouchable au sein du groupe dirigé par Habib Beye. Le club doit encore clarifier plusieurs dossiers majeurs, notamment ceux du directeur sportif et de l’entraîneur pour le prochain exercice.

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Le mercato pourrait avancer lentement à cause de la Coupe du monde. Mais dans le cas de Geronimo Rulli, la tendance paraît déjà claire. En coulisses, Jeffrey de Lange se rapproche sérieusement du statut de gardien numéro un pour la saison prochaine.