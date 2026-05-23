Mercato : 20M€ ou rien, l’OM prêt à dégainer pour ce crack ?

L’OM, dans la quête d’un attaquant capable d’apporter de la profondeur, vient de recevoir un message clair concernant Pablo Pagis. A Lorient, le talent se paie cher, très cher même, et toute discussion débutera autour des 20 millions d’euros.

‎Mercato OM : Pablo Pagis, la pépite qui fait tourner les têtes à Marseille

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‎Il y a des saisons qui changent une trajectoire. Celle de Pablo Pagis appartient clairement à cette catégorie. Avec dix buts et cinq passes décisives sous les couleurs du FC Lorient, le jeune attaquant s’est transformé en l’un des visages les plus séduisants de la Ligue 1. Une montée en puissance qui n’a évidemment échappé ni à Marseille ni à plusieurs écuries françaises. ‎Mais à Lorient, on n’entend pas brader sa révélation offensive.

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Dans les colonnes de Ouest-France, le président des Merlus, Loïc Féry, a fixé le cadre des négociations avec une franchise presque désarmante : « J’ai entendu beaucoup de chiffres circuler autour de Pablo (Pagis). Aujourd’hui, un attaquant de son âge avec les résultats qu’il a eus, ce n’est pas des petits transferts. Quand je lis que Pablo Pagis va partir pour dix millions d’euros, je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme mais bien pour 20 millions ou plus. »

Marseille face à un dilemme économique

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‎Pour Marseille, la question devient presque stratégique : faut-il casser sa tirelire ou passer à autre chose ? Car derrière le potentiel de Pagis, il y a une réalité budgétaire. L’Olympique de Marseille prépare un mercato sous surveillance, avec une reconstruction sportive attendue et des marges financières limitées.

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‎D’autant que la concurrence s’annonce musclée. Selon les révélations du 10 Sport, le RC Lens et le Stade Rennais surveillent également le dossier. Et dans ce genre de bataille, le prix grimpe parfois plus vite qu’un contre éclair au Vélodrome.

‎Pagis ne ferme aucune porte

‎Le plus intéressant dans ce dossier réside peut-être dans les intentions du principal concerné. Il y a quelques semaines, toujours auprès de Ouest-France, Pablo Pagis avait reconnu qu’un départ pouvait désormais entrer dans le champ des possibles. ‎« Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. C’est flatteur, c’est une récompense de mon travail », a confié le buteur.

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Il a ensuite ajouté avec lucidité : « Je n’ai pas envie de trop brûler les étapes (…) Jouer l’Europe, c’est notamment quelque chose qui m’attire ». ‎Pablo Pagis est donc clairement ouvert à un départ cet été. Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille acceptera de s’aligner sur un tarif fixé à 20 millions d’euros minimum.