ASSE : Deux nouveaux attaquants dans le groupe contre Nice

L’entraîneur de l’ASSE a publié un groupe élargi de 22 joueurs, pour affronter Nice, mardi. Deux jeunes attaquants font leur première apparition.

ASSE : Mylan Toty et Noah Moulin dans le groupe contre Nice

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Philippe Montanier a retenu 22 joueurs pour le match ASSE-OGC Nice, comptant pour les barrages (aller) pour la montée ou le maintien en Ligue 1. Deux nouveaux visages attirent la curiosité dans le groupe : ce sont Mylan Toty (17 ans) et Noah Moulin (18 ans).

C’est la première fois que l’ailier gauche et le polyvalent milieu offensif font leur apparition dans le groupe professionnel en championnat. Sinon, il avait déjà figuré dans l’équipe d’Eirik Horneland (ex-coach des Verts) en coupe de France, contre Quetigny à la mi-novembre 2025.

Issus de l’Académie stéphanoise, Mylan Toty et Noah Moulin vont signer bientôt leur premier contrat professionnel. Ils font partie des joueurs que l’AS Saint-Etienne a décidé de garder à l’issue de l’évaluation des stagiaires du Centre de formation.

Saint-Etienne-Nice : Tardieu présent, N’Guessan absent

Outre ces deux pépites, Florian Tardieu fait son grand retour dans le groupe, comme annoncé. Il n’était plus apparu dans l’équipe depuis le 28 février 2026. Incertain à l’issue de la séance d’entraînement de l’ASSE, ce lundi matin, Ben Old est finalement convoqué pour le match contre les Aiglons à Geoffroy-Guichard.

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En revanche, Djylian N’Guessan (17 ans) est absent, comme annoncé.

Le groupe de l’ASSE contre l’OGC Nice :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : E. Annan, D. Appiah, M. Bernauer, J. Ferreira, Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek, F. Tardieu

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, N. Moulin, B. Old, L. Stassin, M. Toty