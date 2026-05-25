Mercato ASSE : Une pépite visée par Saint-Etienne en Italie

L’ASSE serait intéressée par les services d’un jeune joueur en manque de temps de jeu à l’AC Milan, son club formateur.

L’ASSE attend la fin des barrages pour lancer son mercato

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L’ASSE prospecte partout pour trouver des joueurs capables de renforcer son effectif, la saison prochaine, notamment en cas de montée en Ligue 1. En attendant de connaître son sort à l’issue des barrages contre l’OGC Nice, le club stéphanois travaille discrètement sur le mercato estival.

Un gardien de but est recherché pour prendre la place de Brice Maubleu en fin de contrat. Le dossier Enzo Bardeli est aussi en attente. En fin de contrat et l’US Dunkerque, il pourrait rejoindre les Verts si ces derniers retrouvent l’élite vendredi prochain. L’AS Saint-Etienne va lancer son mercato sans perdre de temps, dès que le retour en Ligue 1 est validé.

Mercato : Victor Eletu dans le viseur de Saint-Etienne

Dans cette période cruciale pour le club ligérien, Foot Mercato révèle un intérêt pour Victor Eletu, un jeune joueur de l’AC Milan. Il s’agit d’un talentueux milieu de terrain, qui a fait ses classes chez les U19 puis les U20. Il toque désormais à la porte de l’équipe professionnelle des Rossoneri.

Le joueur de 21 ans s’est entraîné avec l’équipe de Massimiliano Allegri, mais n’a pas joué en Serie A. Vice-capitaine de la Réserve du club lombard, il a disputé 28 matchs cette saison, dont 25 comme titulaire. Il a marqué 2 buts et a délivré 3 passes décisives. En quête de temps de jeu dans l’élite, Victor Eletu est prêt à quitter Milan, afin de lancer sa carrière.

Gazidis, un atout pour tuer la concurrence

En plus de l’ASSE, l’EA Guingamp, Pau FC, Grenoble Foot, l’USL Dunkerque et l’AS Nancy, en Ligue 2, auraient des vues sur l’International U20 nigérian (5 sélections).

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Mais les Verts devraient avoir une longueur d’avance sur le dossier Eletu, car leur président, Ivan Gazidis, est un ancien du club italien. Il a été président de l’AC Milan entre décembre 2018 et décembre 2022.