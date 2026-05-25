Vente OM : Du nouveau sur les intentions de Frank McCourt !

Frank McCourt envisage bien de faire entrer de l’argent frais dans les caisses de l’OM, mais sans lâcher le volant, et cela refroidit sérieusement les potentiels investisseurs. Explications.

Vente OM : Frank McCourt trop gourmand ?

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Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis le départ de Margarita Louis-Dreyfus en 2016, Frank McCourt maintient des exigences financières démesurées pour céder le club phocéen. Malgré les réalités économiques du football français et l’absence de propriété du stade Vélodrome, l’homme d’affaires américain refuse de revoir ses ambitions à la baisse.

D’après les informations du journal La Provence, il existe un profond décalage entre les attentes du propriétaire marseillais et la réalité du marché des transferts et de la vente de clubs en Europe. D’après un homme d’affaires proche du dossier cité par le quotidien régional, McCourt ne considère aucune offre inférieure à 1 milliard d’euros. Cette estimation apparaît toutefois totalement déconnectée des enjeux actuels.

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L’Olympique de Marseille ne dispose pas de la propriété de son enceinte sportive, le Vélodrome, ce qui limite considérablement la valorisation de l’actif et met à mal le dossier Vente OM. De plus, la domination sportive et financière du Paris Saint-Germain en France complique la tâche des repreneurs potentiels souhaitant investir des sommes aussi importantes pour un club qui peine à remporter le titre national.

À ce jour, aucune proposition ne s’approche des exigences démesurées de McCourt. Sans un changement considérable de sa position, le dossier Vente OM reste au point mort, laissant le club de la Canebière dans une situation financière complexe face aux défis de la saison prochaine. Qu’à cela ne tienne. L’homme de 72 ans n’entend pas brader son bien acquis pour 50, millions d’euros en octobre 2016.

Frank McCourt n’est pas pressé de vendre

Même si Frank McCourt est toujours à la barre, les rumeurs se multiplient pourtant concernant une potentielle Vente OM. Le fait est que le natif de Boston, comme il l’a souvent répété, n’a pas l’intention de partir. Une envie confirmée par Alexandre Jacquin à l’occasion de son édito pour La Provence.

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« Le hashtag VenteOM, fantasme de nombreux supporters et mirage infernal, est réapparu sur les réseaux sociaux ces derniers temps. À ce jour, Frank McCourt n’a pourtant pas (encore ?) prévu de céder le club marseillais, acheté voilà bientôt une décennie à Margarita Louis-Dreyfus. Le discours officiel n’a pas changé : sa famille et lui sont des bâtisseurs, ils sont là pour longtemps », explique le journaliste français.

Après dix années à la tête de l’Olympique de Marseille, McCourt n’a pas l’intention de partir. Il reste toutefois ouvert à un changement. « Une position martelée depuis des années, à un détail près et non des moindres, puisque la porte est désormais grande ouverte à l’arrivée d’un investisseur (minoritaire). Cet associé pourrait lui éviter de remettre la main au pot chaque été pour combler les pertes.

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Après l’avoir enfilé trop régulièrement à son goût, le Bostonien ne veut plus ce costume de sauveur qui évite à l’OM d’être repris de volée par la DNCG. Reste à trouver la bonne personne », a poursuivi Alexandre Jacquin.