OM Mercato : Hallucinant ! C’est déjà terminé pour Galtier

Annoncé dans la cité phocéenne pour s’engager avec l’OM en vue de remplacer Habib Beye, Christophe Galtier ne sera pas le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Explications.

OM Mercato : Christophe Galtier retenu par NEOM SC

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Cité depuis plusieurs jours comme le grand favori pour succéder à Habib Beye, Christophe Galtier serait en réalité encore très loin d’une arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille. Entre une huitième place décevante en Saudi Pro League avec le NEOM SC, des échos de remise en question dans la presse saoudienne, et le retour de l’ancien coach du PSG sur sa ville de naissance, le nom de Galtier a circulé avec insistance à Marseille.

Pourtant, selon les informations relayées ce lundi par Onze Mondial, la réalité serait toute autre. En effet, le média sportif révèle qu’aucune discussion concrète n’aurait été engagée entre le technicien de 59 ans et Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM, ces derniers jours. Contrairement aux rumeurs, qui ont enflammé la toile, aucun rendez-vous n’aurait eu lieu avec le club marseillais à l’hôtel InterContinental.

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« Surtout, aucun contact, direct ou indirect, n’a été établi entre les décideurs olympiens et Christophe Galtier ou un membre de son entourage. Ni prise d’informations, ni discussion avancée, ni échange officieux. À ce stade, le dossier est tout simplement inexistant. L’ancien coach de l’AS Saint-Étienne, du LOSC et de l’OGC Nice dispose encore d’une année de contrat avec NEOM SC et n’a aucune intention de forcer un départ », explique le média francilien, qui a fait également fait la lumière sur la présence de Galtier à Marseille ces derniers jours.

Christophe Galtier est venu visiter sa famille

Natif de la ville et toujours très attaché à sa région, Christophe Galtier est tout simplement rentré dans le sud de la France pour profiter de quelques jours de repos. Arrivé samedi à l’aéroport de Marseille-Provence, il a directement rejoint son domicile familial. Contrairement à certaines informations ayant circulé, aucun rendez-vous n’a eu lieu avec des dirigeants de l’OM à l’hôtel InterContinental.

Cette rumeur a rapidement pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux avant d’être reprise dans plusieurs discussions autour du club marseillais, sans aucun élément concret derrière. Malgré les interrogations suscitées par la saison écoulée, Galtier reste pleinement impliqué dans la construction du prochain exercice avec le NEOM SC.

Annoncé avec insistance dans l’orbite de l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier ne se rapproche pourtant pas du club marseillais. https://t.co/OJTBWkFC1h — Onze Mondial (@OnzeMondial) May 25, 2026

Dans un mercato, où les rumeurs se multiplient rapidement, surtout autour de l’OM, le nom de Christophe Galtier coche forcément plusieurs cases. Mais aujourd’hui, les faits racontent une autre histoire : celle d’un entraîneur en vacances dans sa région, pas d’un futur coach marseillais. La direction de l’OM va donc devoir scruter d’autres horizons afin de mettre la main sur le profil idéal pour la succession d’Habib Beye.

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