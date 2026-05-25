Mercato LOSC : Officiel, Lille libère Bruno Genesio

En fin de contrat au LOSC, Bruno Genesio ne rempilera pas à Lille. Il a été libéré par le club nordiste ce lundi.

Mercato : Fin de la collaboration entre le LOSC et Bruno Genesio

La suite après cette publicité

Engagé par le LOSC en juin 2024, Bruno Genesio ne fera pas plus de deux saisons au club. Son contrat, expirant le 30 juin 2026, n’a pas été prolongé. Il quitte Lille librement, après avoir qualifié l’équipe directement pour la Ligue des champions.

🔴 Communiqué du club



Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026.



Le LOSC et son président adressent sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets 🤝



Lire la suite :… pic.twitter.com/PlHzhBg9JL — LOSC (@losclive) May 25, 2026

« Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club. […]. Bruno restera pour toutes les parties prenantes du LOSC un acteur majeur qui aura marqué positivement l’histoire du club et qui mérite un grand respect.

Lire aussi sur le LOSC :

Mercato OM : Genesio prêt à quitter Lille ? La vérité éclate

Mercato: Le LOSC vise du lourd pour la succession de Genesio

À voir

Mercato ASSE : Une pépite visée par Saint-Etienne en Italie

Le LOSC et son président adressent sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets et une pleine réussite dans la poursuite de sa carrière », a écrit Lille dans son communiqué officiel.