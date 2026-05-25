Mercato AS Monaco : Coup de théâtre pour un crack espagnol !

Le mercato s’annonce agité autour de l’AS Monaco. Alors que le club de la Principauté espérait rapidement boucler le dossier Ansu Fati, un prétendant inattendu est venu relancer totalement les discussions.

Mercato AS Monaco : Séville débarque pour Ansu Fati

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Après plusieurs saisons marquées par les blessures et un manque de régularité au FC Barcelone, Ansu Fati a retrouvé des couleurs du côté de l’AS Monaco. L’attaquant espagnol a réalisé une saison solide en Ligue 1, conclue par 11 buts en 25 rencontres et une fin d’exercice particulièrement aboutie. De quoi convaincre rapidement les dirigeants monégasques de miser durablement sur lui.

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Monaco envisage ainsi de lever l’option d’achat de 11 millions d’euros incluse dans son prêt. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2028, l’ancien prodige de La Masia ne semble cependant plus faire partie des plans du club catalan. Mais le dossier pourrait rapidement se compliquer pour le club du Rocher. Selon Sport, le FC Séville s’intéresse désormais de près au joueur de 23 ans afin d’en faire l’un des éléments majeurs de son futur projet.

Monaco sous pression dans le dossier Fati

Cette nouvelle piste pourrait sérieusement rebattre les cartes dans ce dossier. Ansu Fati garde un lien fort avec l’Andalousie, lui qui a grandi à Séville avant de rejoindre la formation du FC Barcelone. Son entourage avait d’ailleurs déjà ouvert la porte à un retour dans le sud de l’Espagne par le passé.

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Toujours heureux à Monaco, l’ancien prodige de La Masia n’aurait cependant pas encore tranché pour son avenir. Reste désormais à savoir si le FC Séville sera capable de s’aligner sur les exigences financières du Barça ainsi que sur le salaire important du joueur.

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De son côté, l’AS Monaco espère toujours conclure rapidement ce dossier afin d’éviter une mauvaise surprise durant le mercato estival.