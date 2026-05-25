ASSE – Nice : Barrage, Montanier livre la clé du match aller

L’entraineur de l’ASSE a dévoilé l’une des clés du match aller des barrages contre l’OGC Nice, mardi (20h45). Il évoque l’aspect physique.

ASSE-OGC Nice, Montanier : « L’aspect physique sera important »

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Philippe Montanier n’a pas caché son jeu, à la veille du choc entre l’ASSE et l’OGC Nice au stade Geoffroy-Guichard. Il estime l’équipe la mieux préparée physiquement aura l’avantage. « Le paramètre physique sera un aspect important », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match, avant d’ajouter : « mais l’aspect technique et mental va aussi compter ».

Le coach des Verts a ensuite laissé entendre que l’équipe de Claude Puel a des atouts sur le plan technique. « Le Gym est notamment une équipe technique, avec des joueurs qui ont un gros vécu en Ligue 1 et en coupe d’Europe. Je n’ai pas été surpris par leur finale de Coupe de France », a-t-il confié.

Barrage aller : Saint-Etienne prête à livrer un gros match

Toutefois, le patron du staff technique de l’AS Saint-Etienne estime que son équipe a bien récupéré et s’est bien préparée pour affronter les Aiglons. « Nous avons profité de ces quelques jours supplémentaires pour bien récupérer et se préparer. […]. Le plus important pour nous : c’est qu’on soit prêts à livrer un gros match, à notre meilleur niveau », a-t-il rassuré.

Vice-capitaine des Verts, Julien Le Cardinal rejoint Philippe Montanier. Il s’attend à une double confrontation intense sur le plan physique. « Il nous faudra beaucoup d’énergie et de détermination », a-t-il prévenu.

La fraîcheur physique sera-t-elle un atout pour les Stéphanois ?

Au sujet de la fraîcheur physique, il faut rappeler que l’ASSE a bénéficié de plus de jours de récupération; à la suite du report des barrages. Son dernier match contre Rodez AF, au play-off 2, remonte au vendredi 15 mai. Alors que l’OGC Nice a disputé son dernier match en Ligue 1, le dimanche 17 mai, puis a enchaîné avec la finale de la coupe de France, le vendredi 22 mai.

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Les Stéphanois arriveront donc au match aller du mardi 26 mai, évidemment plus frais que les Niçois. Cependant, cela ne suffira pas forcément pour s’imposer. La coupure d’une dizaine de jours pourrait également jouer contre les Verts, alors que les Aiglons auront du rythme pour avoir enchaîné.