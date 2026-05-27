Mercato : Coup de théâtre autour d’une recrue au RC Lens

Le RC Lens pourrait bientôt rapatrier l’un de ses anciens talents. Arrivé au terme de son contrat avec Anderlecht, Thorgan Hazard se dirige vers un retour dans l’Artois.

Mercato RC Lens : Thorgan Hazard proche d’un retour dans l’Artois

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Âgé de 33 ans, le frère d’Eden Hazard reste sur une saison aboutie avec Anderlecht. Capable d’évoluer sur plusieurs positions offensives, il compte 15 buts et 11 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ont convaincu les dirigeants lensois de miser sur son expérience et sa polyvalence pour la saison prochaine.

D’après les informations de plusieurs médias belges, notamment Het Nieuwsblad et La Dernière Heure, le joueur aurait trouvé un terrain d’entente avec le RC Lens autour d’un contrat de deux ans. Sauf surprise de dernière minute, Thorgan Hazard devrait donc retrouver le club artésien, où il a terminé sa formation avant de rejoindre Chelsea en 2012.

Une suspension qui suit le joueur jusqu’en France

Les débuts du Belge sous le maillot lensois pourraient être retardés. Dimanche dernier, lors de la lourde défaite d’Anderlecht face à l’Union Saint-Gilloise (5-1), Thorgan Hazard a terminé son aventure belge sur une très mauvaise note. Expulsé dès la 47e minute après une semelle dangereuse sur Guilherme Smith, le milieu offensif a ensuite vu la commission de discipline confirmer son carton rouge.

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Le parquet de la fédération belge a finalement infligé au joueur deux matchs de suspension ferme, un match avec sursis ainsi qu’une amende de 2 500 euros. Une sanction loin d’être anodine pour le RC Lens. En vertu du règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs, une suspension nationale non purgée reste applicable en cas de transfert vers un championnat étranger.

Si son arrivée à Lens se confirme dans les prochains jours, Thorgan devra purger cette sanction en France. Le futur Lensois pourrait ainsi manquer le Trophée des champions ainsi que la première journée de Ligue 1 avec les Sang et Or.